Термінал «з'їв» гроші та не зарахував на рахунок: що робити — Finance.ua

Термінал «з'їв» гроші та не зарахував на рахунок: що робити Вчора 12:12 — Фінтех і Картки

Клієнти банків скаржаться на переодичні збої в терміналах. Внесену на рахунок готівку апарати приймають, проте через помилку можуть не зарахувати на рахунок. У такому разі необхідно перевірити сам термінал, а також звернутися до служби підтримки фінансової установи.

Помилка в терміналі може статися з таких причин:

технічна помилка у самому терміналі. Часто таку помилку можна виявити віддалено навіть без інкасації;

незначна помилка, яку складно виявити. У такому разі необхідно проводити інкасацію та звіряти, скільки грошей зараховано з терміналу та скільки фізично в ньому є.

В обох випадках, щоб не втратити свої кошти, потрібно звертатися на гарячу лінію свого банку. Фінансова установа має надати відповідь, провести інкасацію.

Довідка Finance.ua:

Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати вдвічі менше готівки. Якщо у травні обсяг операцій зі отримання готівки з українських карток за кордоном сягав еквівалент 35 млрд грн, то за підсумками серпня він скоротився до 16,92 млрд грн.

Для порівняння, до початку широкомасштабного вторгнення росії, у січні цього року, відповідний показник складав еквівалент 1,2 млрд грн.

Обозреватель За матеріалами:

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