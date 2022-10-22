Термінал «з'їв» гроші та не зарахував на рахунок: що робити — Finance.ua
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Термінал «з'їв» гроші та не зарахував на рахунок: що робити

Фінтех і Картки
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Клієнти банків скаржаться на переодичні збої в терміналах. Внесену на рахунок готівку апарати приймають, проте через помилку можуть не зарахувати на рахунок. У такому разі необхідно перевірити сам термінал, а також звернутися до служби підтримки фінансової установи.
Помилка в терміналі може статися з таких причин:
  • технічна помилка у самому терміналі. Часто таку помилку можна виявити віддалено навіть без інкасації;
  • незначна помилка, яку складно виявити. У такому разі необхідно проводити інкасацію та звіряти, скільки грошей зараховано з терміналу та скільки фізично в ньому є.
В обох випадках, щоб не втратити свої кошти, потрібно звертатися на гарячу лінію свого банку. Фінансова установа має надати відповідь, провести інкасацію.

Довідка Finance.ua:

  • Завдяки лімітам українці за кордоном почали знімати вдвічі менше готівки. Якщо у травні обсяг операцій зі отримання готівки з українських карток за кордоном сягав еквівалент 35 млрд грн, то за підсумками серпня він скоротився до 16,92 млрд грн.
  • Для порівняння, до початку широкомасштабного вторгнення росії, у січні цього року, відповідний показник складав еквівалент 1,2 млрд грн.
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За матеріалами:
Обозреватель
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