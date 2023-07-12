Термін ув’язнення засновниці Theranos Голмс скоротили на два роки — Finance.ua

Термін ув’язнення засновниці Theranos Голмс скоротили на два роки Сьогодні 19:48 — Кримінал

Термін ув’язнення засновниці Theranos Голмс скоротили на два роки, www.engadget.com

Засновниця Theranos Елізабет Голмс може вийти з в’язниці приблизно на два роки раніше, ніж очікувалось.

Про це пише Engadget.

Так, згідно з її профілем на сайті Федерального бюро в’язниць, дата звільнення Голмс тепер запланована на 29 грудня 2032 року.

«Це означає, що термін, який вона відбуватиме, майже на два роки коротший за її початковий вирок, який мав тривати 11 років і три місяці», — пише видання.

Бюро підтвердило газеті The Guardian скорочення терміну ув’язнення до дев’яти років і семи місяців, але відмовилося від подальших коментарів, посилаючись на конфіденційність і безпеку ув’язнених.

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Голмс були пред’явлені звинувачення в шахрайстві ще в 2018 році, через кілька років після того, як The Wall Street Journal опублікував серію репортажів про те, що запатентована Theranos технологія тестування крові «за відбитками пальців» була несправною.

Видання також повідомляло, що компанія знала про свої проблеми, але все одно надсилала пацієнтам неточні результати тестів. У 2022 році Голмс визнали винною у зловживанні службовим становищем.

Довідка Finance.ua:

засновниця Theranos Елізабет Голмс, засуджена до 11 років і 3 місяців ув’язнення за шахрайство і обман інвесторів свого стартапу з тестування крові, який зазнав краху, почала відбувати тюремний термін з 30 травня;

у листопаді 2022 року суд у Сан-Хосе, Каліфорнія (США) засудив засновницю Theranos Елізабет Голмс до 11 років і трьох місяців тюремного ув’язнення за обман інвесторів щодо її нині неіснуючого стартапу з тестування крові, який колись оцінювався в 9 мільярдів доларів.



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