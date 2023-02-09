Тепер у Дії можна зареєструватися прийомними батьками або знятися з обліку усиновлення — Finance.ua
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Тепер у Дії можна зареєструватися прийомними батьками або знятися з обліку усиновлення

Казна та Політика
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У Дії доступно 5 нових послуг з усиновлення. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Там кажуть, що «новинки» допоможуть спростити процес усиновлення. Раніше в додатку можна було отримати консультацію щодо усиновлення дитини та зареєструватися усиновлювачем онлайн.
Однако теперь в Дії будет можно:
1) продовжити кандидатство з усиновлення;
2) зареєструватися кандидатами у прийомні батьки або батьки-вихователі;
3) зареєструватися другим батьком-вихователем або прийомним батьком;
4) зареєструватися кандидатом на опіку та піклування за дитиною;
5) знятись з обліку усиновлення;
У Мінсоцполітики кажуть, що заповнити заяву можна за 30 хвилин.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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