Тепер у Дії можна зареєструватися прийомними батьками або знятися з обліку усиновлення — Finance.ua

Тепер у Дії можна зареєструватися прийомними батьками або знятися з обліку усиновлення Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

У Дії доступно 5 нових послуг з усиновлення. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Там кажуть, що «новинки» допоможуть спростити процес усиновлення. Раніше в додатку можна було отримати консультацію щодо усиновлення дитини та зареєструватися усиновлювачем онлайн.

Однако теперь в Дії будет можно:

1) продовжити кандидатство з усиновлення;

2) зареєструватися кандидатами у прийомні батьки або батьки-вихователі;

3) зареєструватися другим батьком-вихователем або прийомним батьком;

4) зареєструватися кандидатом на опіку та піклування за дитиною;

5) знятись з обліку усиновлення;

У Мінсоцполітики кажуть, що заповнити заяву можна за 30 хвилин.

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