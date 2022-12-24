Тепер комунальні послуги у Київській області можна оплатити через особистий кабінет на сайті ЦКС — Finance.ua
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Тепер комунальні послуги у Київській області можна оплатити через особистий кабінет на сайті ЦКС

Особисті фінанси
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Мешканці Києва та Київщини тепер можуть додавати в особистому кабінеті на сайті Центру комунального сервісу об’єкти, що розташовані в Київській області, щоб швидко та зручно сплачувати рахунки за отримані житлово-комунальні послуги.
Про це повідомляється на сайті ЦКС.
Наразі для мешканців Київської області вже доступна оплата 2 видів комунальних послуг — газу та спожитої електроенергії (із можливістю передати показання лічильників). Перелік послуг розширюватиметься і далі.
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«Таке рішення прийнято для спрощення процесу оплати комунальних послуг у відповідь на звернення багатьох споживачів. Адже дуже багато киян допомагають оплачувати комунальні послуги своїм батькам та іншим родичам, які мешкають в області. Також значна кількість споживачів працюють у Києві, але проживають за містом, зокрема в заміських будинках, на дачі тощо», — повідомляють у ЦКС.
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Як зазначається, враховуючи нинішню складну ситуацію в країні та вимушені відключення світла, інтеграція оплати послуг з електроенергії та газу за цими домівками до особистого кабінету сайту ЦКС є логічним кроком і виключає необхідність окремо шукати інші способи оплати або їхати до відділень банківських установ та пошти.
Відтепер користувачі сайту ЦКС можуть сплачувати за особовими рахунками як у столиці, так і в населених пунктах Київської області.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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