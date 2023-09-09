Тенденція міграції мільйонерів: найкращі місця для життя заможних людей — Finance.ua

Тенденція міграції мільйонерів: найкращі місця для життя заможних людей Сьогодні 17:00 — Світ

Тенденція міграції мільйонерів: найкращі місця для життя заможних людей

Останнім часом у багатьох країнах спостерігається значна еміграція мільйонерів, і цей процес не лише відображає їхні індивідуальні рішення, але й може вказувати на глибші тенденції та проблеми у цих країнах. За даними Henley & Partners, компанії з питань громадянства та резидентства, мільйонери шукають нові можливості та причини для переїзду та це впливає на світову еміграцію.

Розповідаємо, з яких країн та куди емігрує найбільша кількість мільйонерів та що спонукає переїжджати багатіїв.

З яких країн виїжджає найбільше мільйонерів

У 2020 році кількість емігрантів-мільйонерів різко скоротилася, оскільки пов’язані з пандемією блокадні заходи не дозволяли людям виїжджати з країн, а іноді й взагалі залишати свої домівки. Але з послабленням обмежень і відкриттям кордонів кількість емігрантів знову зросла.

Згідно з останніми даними компанії Henley & Partners, Китай та Індія втратили найбільше мільйонерів через еміграцію після пандемії, тоді як Велика Британія та росія втратили значну кількість своїх багатіїв у 2022−2023 роках.

Нижче наведено ТОП 10 країн та кількість мільйонерів, які виїхали зі своїх країн за минулий рік:

росія — 15 тис. осіб;

Китай - 10 тис. осіб;

Індія — 8 тис. осіб;

Гонконг — 3 тис. осіб;

Україна — 2,8 тис. осіб;

Бразилія — 2,5 тис. осіб;

Великобританія — 1,5 тис. осіб;

Мексика — 800 осіб;

Саудівська Аравія — 600 осіб;

Індонезія — 600 осіб.

До дослідження були включені лише ті, хто інвестував понад 1 мільйон доларів США, оселився в новій країні та залишився там щонайменше на пів року.

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Є багато причин, чому заможні люди емігрують до інших країн. Одна з них — втеча від війни, і не дивно, що росія та Україна мають високі показники еміграції у 2022 році.

Від 2021 до 2022 року кількість російських мільйонерів, які проживають у росії, скоротилася на 33 відсотки.

Впродовж наступного року росія втратила 15 000 мільйонерів, тоді як Україна зазнала найбільших втрат у відсотковому відношенні - 42% виїхали до кінця 2022 року.

Куди переїжджають мільйонери

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) стали привабливим місцем для мільйонерів. За 2022 року в країну прибуло 4 000 заможних людей. Такий приплив найбагатших частково пояснюється щедрою імміграційною політикою країни, розробленою з цією метою.

Австралія також продовжує приваблювати HNWI, посідаючи друге місце після ОАЕ. За даними New World Wealth, за останні 20 років до країни емігрували майже 80 000 мільйонерів.

Основними факторами, що приваблюють емігрантів до Австралії, є низька вартість охорони здоров’я, відсутність податку на спадщину та загалом заможна економіка.

Топ країн, у яких спостерігається велика притока мільйонерів:

ОАЕ — 4 тис. осіб;

Австралія — 3,5 тис. осіб;

Сінгапур — 2,8 тис. осіб;

Ізраїль — 2,5 тис. осіб;

США — 1,5 тис. осіб;

Португалія — 1,3 тис. осіб;

Греція — 1,2 тис. осіб;

Канада — 1 тис. осіб;

Нова Зеландія — 800 осіб.

Чому мільйонери емігрують

«Політична стабільність, низькі податки та особиста свобода були ключовими показниками для мільйонерів, коли вони вирішували, де жити», — наголошує генеральний директор Henry and Partners Юрг Штеффен.

Однак Штеффен додає, що пріоритети багатіїв зміщуються в бік нематеріальних цінностей, які вплинуть на майбутнє їхніх дітей, якість їхнього життя та спадщину, яку вони залишать після себе.

Заможні сім'ї хочуть забезпечити своїм дітям доступ до найкращих навчальних закладів, щоб прокласти їм шлях до успіху.

Вони також хочуть мати можливість переїхати до кліматично стійких міст з високою якістю життя і пустити коріння в країнах, де їхній капітал буде збережений для майбутніх поколінь.

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