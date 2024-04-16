Тенденції та проблеми китайської банківської системи — Finance.ua

Тенденції та проблеми китайської банківської системи Сьогодні 08:33

Тенденції та проблеми китайської банківської системи

Протягом останніх 10−15 років найголовнішою тенденцією в банківському секторі Китаю є цифровізація.

Китайські банки прискорюють цифрову трансформацію, не шкодуючи коштів на цей процес. Інновації сприяють зростанню ефективності операцій та підвищенню якості послуг.

За даними китайських експертів, близько 75% банків Китаю розробляють або вже розробили плани щодо впровадження тих чи інших цифрових інструментів.

Одним із найважливіших нововведень для китайських банків за останнє десятиліття стало активне впровадження інтернет-технологій у фінансове середовище. У цьому плані Китай дуже схожий з Україною, де також стрімко розвиваються передові технології в банківській сфері.

Якщо говорити про проблеми китайської банківської системи, експерти виділяють три основні.

Перша — це високий рівень державної монополії.

У країні вкрай низька частка приватних банків, і навіть іноземних банків. Тобто всі ключові рішення, що визначають банківську політику загалом, приймає та затверджує Комуністична партія Китаю.

Як наслідок, найчастіше банківська система Китаю виконує не економічні, а політичні завдання. Наприклад, кредитування країн, у яких Китай хоче поширити та зміцнити свій вплив.

З першої випливає друга проблема — із поверненням суверенних боргів різних країн, які кредитує Китай.

Ця проблема загрожує стабільності (а за великим рахунком — і всьому існуванню. — Авт.) китайської банківської системи.

Згадаймо, як свого часу Радянський Союз кредитував (а по суті, безкоштовно надавав) продовольчу та фінансову допомогу країнам із соціалістичним режимом. Китай також у XXI столітті проводить економічну експансію, вкладаючи гроші в країни, які можуть бути йому цікавими сьогодні чи майбутньому.

До 2017 року Китай став найбільшим у світі кредитором країн, що розвиваються, обійшовши не лише США, а й такі міжнародні інститути, як Світовий банк та МВФ.

Китайські держбанки активно інвестували в економіки росії, України та Білорусі. З 2000 року Китай надав росії кредитів на понад 125 млрд доларів США (в основному — держкомпаніям в енергетичному секторі).

Українські проекти — насамперед сільськогосподарські та інфраструктурні - отримали від Китаю позик на 7 млрд доларів.

А портфель кредитів китайських державних банків, виданих Білорусі, оцінюється у 8 млрд доларів.

На три країни разом припадає майже 20% кредитів Китаю суверенним позичальникам з 2000 року.

Зараз, коли вже третій рік триває повномасштабна війна росії з Україною, повернення кредитів, виданих обом країнам, — під великим питанням.

Ще одна причина погіршення ситуації з поверненням суверенних боргів — пандемія COVID-2019, яка підірвала економіки багатьох країн, включаючи США та найрозвиненіші країни Євросоюзу. Якщо у 2010 році на потенційно «погані» кредити припадало 5% китайського портфеля суверенних кредитів, то у 2022 році їх частка досягла 60%.

Проблему різкого зростання потенційно проблемної заборгованості в портфелі Китаю загострює те, що для багатьох країн, що розвиваються, Китай в останні десятиліття став ключовим кредитором.

великими обсягами, короткими строками та високими відсотковими ставками, що ускладнює їх виплати в кризових ситуаціях. При цьому китайські кредити часто характеризуються великими обсягами, короткими строками та високими відсотковими ставками, що ускладнює їх виплати в кризових ситуаціях.

Третя проблема — зростання кількості безнадійних кредитів населення.

Це специфічна характеристика китайських банків, яка є прямим наслідком постійного нарощування обсягів споживчого кредитування.

Багато китайців беруть кредити, але не повертають. І китайські банки змушені нескінченно вдосконалювати свої скорингові системи, відповідальні за аналіз фінансового стану потенційнихпозичальників.

До чого можуть призвести ці проблеми? Насамперед, до зниження можливості кредитування самої китайської економіки, що в умовах її «перегрітості» загрожує не лише великими фінансовими втратами, а й обвалом цілих галузей.

Ми чудово пам’ятаємо кризу китайського ринку нерухомості. І це може бути лише початок.

Пандемія коронавірусу вже призвела до зупинки багатьох виробництв, розбалансування ланцюжків поставок.

Поступово з локомотива світової економіки Китай може перетворитися на джерело проблем: волатильність цін, тиск на власний бізнес, енергетична криза, боргова криза на ринку нерухомості. Список можна продовжувати.

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