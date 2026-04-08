Телеком-аналітик розповів, чи будуть прив’язувати мобільні номери до паспортів найближчим часом Сьогодні 04:34

Мобільні оператори протистоять реєстрації абонентів

Найближчим часом українцям не варто очікувати обов’язкової ідентифікації абонентів «Київстару», lifecell та Vodafone за паспортними даними. В експертному середовищі таку затримку пояснюють економічними чинниками: оператори отримують значні прибутки з ринку анонімних карток і не зацікавлені у втраті цього сегмента.

Як пояснив телеком-аналітик Олександр Глущенко, подібне рішення може бути тільки політичним, передає Oboz.ua.

Політичний аспект

«Оператори намагатимуться протидіяти ухваленню цього рішення, тому це рішення може бути тільки політичним. А воно тому й політичне — що ніхто не слухає, наскільки і кому це дискомфортно», — констатував експерт.

Підстави ж для такого рішення, за його словами, можуть з’явитися лише в разі, якщо прихильники безпекових рішень «доведуть, що це потрібно». Зокрема, що це знизить інтенсивність і можливість використання ворожих БПЛА в Україні.

«Тоді таке рішення буде. І хотітимуть чи ні, а оператори будуть змушені його виконувати», — резюмував Глущенко.

Ризики використання анонімних SIM-карт

Водночас, на його думку, необхідність у такому кроці є. Адже для атак по Україні росіяни використовують різні канали зв’язку, серед яких- SIM-картки. Причому не тільки українських, а й зарубіжних операторів.

«Зараз в Україні великий парк анонімних SIM-карток, які за фактом не прив’язані до конкретної особи. Тобто, людина купила, покористувалася (у т.ч., можливо, для якихось незаконних дій), — викинула картку в смітник — і шукай вітру в полі», — розповів Глущенко.

Прив’язка ж мобільних номерів до конкретних осіб, за його словами, значно знизить цей ризик. Адже з одного боку, ворог не зможе отримати до них прямого доступу. А з іншого — якщо хтось із українців вирішить допомогти росіянам і передасть їм свою «сімку», правоохоронці легко вирахують таку особу.

