Телеком-аналітик розповів, чи будуть прив’язувати мобільні номери до паспортів найближчим часом

Мобільні оператори протистоять реєстрації абонентів
Найближчим часом українцям не варто очікувати обов’язкової ідентифікації абонентів «Київстару», lifecell та Vodafone за паспортними даними. В експертному середовищі таку затримку пояснюють економічними чинниками: оператори отримують значні прибутки з ринку анонімних карток і не зацікавлені у втраті цього сегмента.
Як пояснив телеком-аналітик Олександр Глущенко, подібне рішення може бути тільки політичним, передає Oboz.ua.

Політичний аспект

«Оператори намагатимуться протидіяти ухваленню цього рішення, тому це рішення може бути тільки політичним. А воно тому й політичне — що ніхто не слухає, наскільки і кому це дискомфортно», — констатував експерт.
Підстави ж для такого рішення, за його словами, можуть з’явитися лише в разі, якщо прихильники безпекових рішень «доведуть, що це потрібно». Зокрема, що це знизить інтенсивність і можливість використання ворожих БПЛА в Україні.
«Тоді таке рішення буде. І хотітимуть чи ні, а оператори будуть змушені його виконувати», — резюмував Глущенко.

Ризики використання анонімних SIM-карт

Водночас, на його думку, необхідність у такому кроці є. Адже для атак по Україні росіяни використовують різні канали зв’язку, серед яких- SIM-картки. Причому не тільки українських, а й зарубіжних операторів.
«Зараз в Україні великий парк анонімних SIM-карток, які за фактом не прив’язані до конкретної особи. Тобто, людина купила, покористувалася (у т.ч., можливо, для якихось незаконних дій), — викинула картку в смітник — і шукай вітру в полі», — розповів Глущенко.
Прив’язка ж мобільних номерів до конкретних осіб, за його словами, значно знизить цей ризик. Адже з одного боку, ворог не зможе отримати до них прямого доступу. А з іншого — якщо хтось із українців вирішить допомогти росіянам і передасть їм свою «сімку», правоохоронці легко вирахують таку особу.
За матеріалами:
Обозреватель
Також за темою
Також за темою
