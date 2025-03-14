Telegram додає нові криптофункції — Finance.ua

Telegram додає нові криптофункції Сьогодні 04:24 — Криптовалюта

Telegram додає нові криптофункції

Telegram оголосив про оновлення свого самостійного криптогаманця, розробленого компанією The Open Platform (TOP)

Ці оновлення включають можливість мультиактивної торгівлі та отримання прибутку від зберігання криптовалют. Користувачі тепер можуть купувати, продавати та зберігати різні криптовалюти без необхідності здійснення ончейн-депозитів, що спрощує процес для новачків у криптовалютній сфері.

Крім того, гаманець отримав оновлений дизайн з новою панеллю навігації, що полегшує перемикання між розділами гаманця, торгівлі та прибутковості. TOP також планує впровадити програму лояльності для власників Toncoin, щоб стимулювати подальше впровадження екосистеми TON.

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Ці оновлення перетворюють гаманець Telegram на повноцінну криптоплатформу, інтегровану в месенджер, зберігаючи при цьому простоту та зручність використання для користувачів.

Запуск нових функцій розпочнеться у березні та квітні 2025 року, хоча деякі з них можуть бути обмежені в певних країнах залежно від місцевих регуляторних норм.

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