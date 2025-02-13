Техогляд 2025: хто і коли має проходити — Finance.ua

Техогляд 2025: хто і коли має проходити Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Техогляд 2025: хто і коли має проходити

В Україні водії мають проходити обов’язковий технічний огляд авто. Правила проведення техогляду авто затверджені наказом Міністерства інфраструктури № 106 та Законом України Про дорожній рух. Його проводять установи, які мають акредитацію міністерства.

Про це пише NV.

Обов’язковим техогляд є для авто, які використовуються для їзди магістральними дорогами, незалежно від форми реєстрації власності.

У 2025 році періодичний техогляд є обов’язковий для такого автотранспорту:

великі вантажні авто, старше одного року — один раз на рік;

автобуси, які перебувають в експлуатації понад два роки — раз на шість місяців;

вантажно-пасажирські авто вагою до 3,5 т, старші двох років — один раз на два роки;

легкові автомобілі, якими користуються для роботи в таксі, старші за два роки — один раз на рік;

колісні трактори, що експлуатуються понад два роки — один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій і прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) — щороку;

колісно-транспортні засоби, залучені для транспортування небезпечних, токсичних і легкозаймистих вантажів — один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.

Обов’язковий техогляд можуть не проходити:

усі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від терміну експлуатації, якщо вони не залучені до діяльності для отримання прибутку;

нові легкові автомобілі та причепи, які використовуються для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не більше двох років.

Які документи потрібні для проходження техогляду

Для техогляду авто необхідні такі документи:

техпаспорт;

паспорт власника авто;

довіреність на право проходження техконтролю.

Якщо техогляд проводить юридична особа, то ще потрібна копія свідоцтва про держреєстрацію.

Вартість послуг та які штрафи передбачені за порушення правил техогляду

Вартість техогляду становить:

від 1120 грн — для легкових автомобілів;

від 1260 грн — для автобусів масою до 5 тонн;

від 1344 грн — для автобусів масою понад 5 тонн;

від 1260 грн — для вантажівок до 12 тонн;

від 1440 грн — для вантажних машин масою понад 12 тонн.

Техогляд причепів починається від 1120 грн за найлегші моделі. За причеп масою понад 10 тонн доведеться заплатити 1322 грн.

У разі порушення правил техогляду транспорту, а саме проведення його несвоєчасно, власнику авто призначається штраф розміром 340 грн.

Повторне порушення упродовж того ж року карається штрафом від 850 до 1700 грн. У такому випадку порушнику загрожує позбавлення водійського посвідчення на строк від 3 до 6 місяців або навіть адміністративний арешт на 5−10 діб.

Зміни у техогляді у 2025 році

1. Нова періодичність. Для легкових автомобілів, що використовуються юридичними особами, техогляд проводиться раз на два роки. Вантажні автомобілі, автобуси та таксі проходять огляд щорічно.

2. Санкції за недотримання технічних стандартів. Окрім штрафів за відсутність техогляду, передбачено відповідальність за недотримання технічних стандартів транспортного засобу. Це може включати санкції за несправні гальмівні системи, пошкодження кузова або шини, що не відповідають вимогам.

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