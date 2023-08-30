Техномільярдери планують побудувати абсолютно нове місто біля Сан-Франциско — Finance.ua

Техномільярдери планують побудувати абсолютно нове місто біля Сан-Франциско Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

За останні п’ять років компанія під назвою Flannery Associates витратила $800 млн на пошук землі за межами Сан-Франциско, не пояснюючи своїх мотивів та джерела фінансування.

Як передає The Verge, тепер The New York Times та Bloomberg вдалось дізнатися , що за цією компанією стоїть група багатих і відомих технічних лідерів, які сподіваються використати землю для будівництва абсолютно нового міста.

Хто стоїть за розбудовою нового міста?

Майкл Моріц, Рейд Хоффман, Марк Андріссен і Кріс Діксон. Джерело: The New York Times, Getty Images, Reuters

За останні п’ять років компанія під назвою Flannery Associates витратила $800 млн на пошук та придбання землі в околицях Сан-Франциско. При цьому ніхто не знав хто стоїть за фінансуванням цих зусиль, та що компанія планує робити із землею.

Тепер місцеві чиновники, які вивчали це питання, нарешті отримали відповідь: за цим підприємством стоїть група багатих і відомих технічних лідерів, які сподіваються використати землю для будівництва абсолютно нового міста.

У звітах йдеться, що до компанії долучилися співзасновник LinkedIn Рейд Хоффман, інвестори Andreessen Horowitz Марк Андріссен і Кріс Діксон, колишній генеральний директор GitHub Нат Фрідман, засновник Emerson Collective Лорен Пауелл Джобс та інші технічні лідери та інвестори. Лідером Flannery Associates є Ян Срамек, колишній трейдер Goldman Sachs.

Що вже зробили для його створення?

Flannery Associates нещодавно почала опитування жителів округу Солано, району на північний схід від Сан-Франциско, де розташована її земля, щодо планів побудови «нового міста з десятками тисяч нових будинків, великою фермою сонячної енергії, фруктовими садами з понад мільйоном нових дерев, новими парками та відкритими просторами».

Компанія вже встигла придбати понад 21 000 гектарів землі для будівництва, більшість із яких наразі займають сільськогосподарські території. Проте проект стикається із суттєвою проблемою: зонуванням.

Земля в основному призначена для сільськогосподарського використання, а не для житлової забудови, що означає, що Flannery Associates потрібно буде проштовхнути зміну зони, що непросте завдання в Каліфорнії. Схоже, компанія намагається винести ініціативу на голосування наступного року в окрузі, намагаючись просунути проект вперед.

Навіщо комусь створювати нове місто?

Не зовсім зрозуміло, чому інвестори хотіли це зробити, але принаймні один інвестор, Майкл Моріц, описав ці зусилля як спосіб втекти з Сан-Франциско. Високі технічні діячі критикували міське керівництво через такі проблеми, як злочинність і безпритульність, попри те, що індустрія технологій зіграла певну роль у загостренні кризи доступного житла в місті.

«Ці зусилля мають зменшити тиск Кремнієвої долини, який ми всі відчуваємо — зростання цін на житло, загальна відсутність житла, затори тощо», — сказав Моріц одному інвестору, повідомляє Times.

Технічні лідери вже намагалися створити власні міста, щоб переїхати в більш дружні місця або підтримати свій бізнес. Ілон Маск і Ларрі Еллісон скупили ділянки землі, щоб створити спеціальні спільноти — у випадку Маска для співробітників Tesla і SpaceX за межами Остіна, а у випадку Еллісона — для його багатих друзів на Гаваях.

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