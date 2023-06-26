Технологію NFC «прокачають» — більше не доведеться прикладати смартфон до термінала 26.06.2023, 02:14 — Технології&Авто

Технологію NFC «прокачають» — більше не доведеться прикладати смартфон до термінала

Консорціум NFC Forum, до якого входять Apple, Google та інші IT-гіганти, представив план розвитку технології безконтактної передачі даних NFC до 2028 року. Цей план описує п’ять основних ініціатив на найближчі роки.

Одна з ініціатив полягає в збільшенні радіуса дії NFC в 4−6 разів в порівнянні з поточним відстанню. Сьогодні сигнал чіпа приймається на невеликій відстані, часто змушуючи торкатися пристроєм або карткою до термінала.

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Тепер планується зробити NFC-модуль таким, щоб платіж або команда спрацьовували як мінімум з декількох сантиметрів. Це не тільки дозволить безконтактним платежам стати по-справжньому безконтактними, але й прискорить та спростить транзакції.

Крім того, технологію хочуть зробити корисною і в якості бездротової зарядки, збільшивши потужність переданої енергії через NFC з нинішнього 1 Вт до 3 Вт. Ця зміна, в тому числі дозволить реалізувати нові форм-фактори пристроїв.

Ще одна ініціатива полягає в нативній реалізації технології SoftPOS, завдяки якій будь-який смартфон NFC може виконувати роль термінала безконтактної оплати. Всі ці зміни повинні набрати чинності протягом наступних 2−5 років.

На початку цього року компанія Qualcomm анонсував технологію супутникового зв’язку Snapdragon Satellite для Android-смартфонів. Вона дозволить не тільки відправляти сигнал SOS, але і обмінюватися повідомленнями практично в будь-якій точці світу.

Скористатися супутниковим зв’язком зможуть власники Android-смартфонів на базі процесора Snapdragon 8 Gen 2 з модемом Snapdragon X70, а також рядом додаткових радіомодулів, які вийдуть у другій половині цього року. Тобто, з уже випущеними пристроями технологія не буде сумісна.

УНІАН За матеріалами:

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