5 незвичних способів застосування NFC — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

5 незвичних способів застосування NFC

Фінтех і Картки
1853
Безконтактний зв’язок — NFC — був створений для здійснення платежів. Проте тоді ніхто не знав, що технологія матиме значно більший потенціал.

Контроль доступу

За допомогою NFC можна відкривати автомобіль без ключів, запускати двигун і розблоковувати бортовий комп’ютер.

Ідентифікація

У майбутньому більшість банків та інших систем будуть обладнанні технологією для ідентифікації людини. Подібний банк майбутнього уже працює у Барселоні. Технологія дає можливість миттєво ідентифікувати клієнта.

Медичні галузі

За допомогою NFC уже можна оновлювати список призначення лікаря, реєструватися в чергах, а також впроваджувати у спеціальні датчики для контролю життєво важливих показників з миттєвою передачею даних лікареві.

Торгівля

Цінники з NFC — це нова можливість, яка стала доступною в одній з великих європейських мереж супермаркетів. За допомогою технології люди можуть оформити замовлення з телефону чи дізнатися про товари більше. А головне — можна перевірити справжність продуктів. Наприклад, де були вирощені овочі.

Передача медіа

Через NFC можна передавати відео та фото між смартфонами.
Уже зовсім скоро можна буде вийти з дому лише з телефоном, адже ним можна і розрахуватися в магазині, і відчинити та завести авто, і виконати інші функції.

Чому NFC-платежі стали такими популярними

За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.