5 незвичних способів застосування NFC — Finance.ua

5 незвичних способів застосування NFC Вчора 03:05 — Фінтех і Картки

Безконтактний зв’язок — NFC — був створений для здійснення платежів. Проте тоді ніхто не знав, що технологія матиме значно більший потенціал.

Контроль доступу

За допомогою NFC можна відкривати автомобіль без ключів, запускати двигун і розблоковувати бортовий комп’ютер.

Ідентифікація

У майбутньому більшість банків та інших систем будуть обладнанні технологією для ідентифікації людини. Подібний банк майбутнього уже працює у Барселоні. Технологія дає можливість миттєво ідентифікувати клієнта.

Медичні галузі

За допомогою NFC уже можна оновлювати список призначення лікаря, реєструватися в чергах, а також впроваджувати у спеціальні датчики для контролю життєво важливих показників з миттєвою передачею даних лікареві.

Торгівля

Цінники з NFC — це нова можливість, яка стала доступною в одній з великих європейських мереж супермаркетів. За допомогою технології люди можуть оформити замовлення з телефону чи дізнатися про товари більше. А головне — можна перевірити справжність продуктів. Наприклад, де були вирощені овочі.

Передача медіа

Через NFC можна передавати відео та фото між смартфонами.

Уже зовсім скоро можна буде вийти з дому лише з телефоном, адже ним можна і розрахуватися в магазині, і відчинити та завести авто, і виконати інші функції.

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