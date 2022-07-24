5 незвичних способів застосування NFC — Finance.ua

5 незвичних способів застосування NFC
Безконтактний зв’язок — NFC — був створений для здійснення платежів. Проте тоді ніхто не знав, що технологія матиме значно більший потенціал.
Контроль доступу
За допомогою NFC можна відкривати автомобіль без ключів, запускати двигун і розблоковувати бортовий комп’ютер.
Ідентифікація
У майбутньому більшість банків та інших систем будуть обладнанні технологією для ідентифікації людини. Подібний банк майбутнього уже працює у Барселоні. Технологія дає можливість миттєво ідентифікувати клієнта.
Медичні галузі
За допомогою NFC уже можна оновлювати список призначення лікаря, реєструватися в чергах, а також впроваджувати у спеціальні датчики для контролю життєво важливих показників з миттєвою передачею даних лікареві.
Торгівля
Цінники з NFC — це нова можливість, яка стала доступною в одній з великих європейських мереж супермаркетів. За допомогою технології люди можуть оформити замовлення з телефону чи дізнатися про товари більше. А головне — можна перевірити справжність продуктів. Наприклад, де були вирощені овочі.
Передача медіа
Через NFC можна передавати відео та фото між смартфонами.
Уже зовсім скоро можна буде вийти з дому лише з телефоном, адже ним можна і розрахуватися в магазині, і відчинити та завести авто, і виконати інші функції.
Чому NFC-платежі стали такими популярними
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