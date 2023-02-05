Технологічні стартапи розробили систему біометричної ідентифікації власників криптовалют — Finance.ua

Технологічні стартапи розробили систему біометричної ідентифікації власників криптовалют
Представники технологічних стартапів Sentry та Infineon заявили про готовність запуску системи біометричної ідентифікації для власників криптовалют. Користувачі зможуть інтегрувати посвідчення особи практично в будь-яку існуючу крипто-інфраструктуру.
Як пояснили у Sentry, достовірна ідентифікація особистості стала критично важливою умовою для доступу до комерційної інформації, державних активів та операцій на ринку криптовалют.
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«Біометричні системи, орієнтовані на конфіденційність, відіграватимуть вирішальну роль у безпеці та ідентифікації, особливо на ринках, що розвиваються. Ми вважаємо, що Sentry стане першим комерційно масштабованим проектом у цій галузі», — заявив директор Infineon з безпеки смарт-карток у Північній та Південній Америці Арно Мозер.
Окрім запуску системи ідентифікації, розробники Secure вже завершують підготовчу роботу з випуску біометричного криптогаманця з холодним зберіганням Sentinel. Як елементну базу Secure використовує останнє покоління чіпів SLC37x компанії Infineon.
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