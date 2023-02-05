Технологічні стартапи розробили систему біометричної ідентифікації власників криптовалют — Finance.ua

Технологічні стартапи розробили систему біометричної ідентифікації власників криптовалют 05.02.2023, 00:37 — Криптовалюта

Технологічні стартапи розробили систему біометричної ідентифікації власників криптовалют

Представники технологічних стартапів Sentry та Infineon заявили про готовність запуску системи біометричної ідентифікації для власників криптовалют. Користувачі зможуть інтегрувати посвідчення особи практично в будь-яку існуючу крипто-інфраструктуру.

Як пояснили у Sentry, достовірна ідентифікація особистості стала критично важливою умовою для доступу до комерційної інформації, державних активів та операцій на ринку криптовалют.

«Біометричні системи, орієнтовані на конфіденційність, відіграватимуть вирішальну роль у безпеці та ідентифікації, особливо на ринках, що розвиваються. Ми вважаємо, що Sentry стане першим комерційно масштабованим проектом у цій галузі», — заявив директор Infineon з безпеки смарт-карток у Північній та Південній Америці Арно Мозер.

Окрім запуску системи ідентифікації, розробники Secure вже завершують підготовчу роботу з випуску біометричного криптогаманця з холодним зберіганням Sentinel. Як елементну базу Secure використовує останнє покоління чіпів SLC37x компанії Infineon.

noworries За матеріалами:

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