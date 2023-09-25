Техногігант Cisco купує компанію з кібербезпеки Splunk за рекордні для себе $28 мільярдів — Finance.ua
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Техногігант Cisco купує компанію з кібербезпеки Splunk за рекордні для себе $28 мільярдів

Фондовий ринок
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Техногігант Cisco купує компанію з кібербезпеки Splunk за рекордні для себе $28 мільярдів
Техногігант Cisco купує компанію з кібербезпеки Splunk за рекордні для себе $28 мільярдів
Американський виробник мережевого обладнання і програмних продуктів Cisco Systems погодився придбати приблизно за 28 млрд доларів фірму з кібербезпеки Splunk у рамках найбільшої у своїй історії угоди.
Про це пише Reuters.
Таким чином Cisco посилює свій бізнес з розробки програмного забезпечення та прагне отримати вигоду від зростаючого використання штучного інтелекту, повідомили компанії в четвер.
«Угода допоможе зменшити залежність Cisco від свого величезного бізнесу з виробництва мережевого обладнання, який в останні роки постраждав від проблем з ланцюжком поставок і уповільнення попиту після пандемії», — додає агентство.
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Cisco запропонувала 157 доларів за кожну акцію Splunk, що становить 31% премії до останньої ціни закриття компанії.
«Об'єднавшись, Cisco і Splunk стануть однією з найбільших світових компаній-розробників програмного забезпечення і прискорять трансформацію бізнесу Cisco для збільшення регулярного доходу», — йдеться в спільній заяві.
Cisco вже має партнерство в галузі безпеки даних зі Splunk, серед понад 15 тисяч клієнтів якого є такі відомі компанії, як Coca-Cola, Intel і Porsche.
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Після різкого зростання доходів минулого року до майже 40% Splunk зіткнувся з загальногалузевим уповільненням попиту в 2023 році, спричиненим зростанням процентних ставок та стійкою інфляцією.
Cisco робила пропозицію про купівлю Splunk за понад 20 мільярдів доларів у 2022 році, але тоді вона провалилася.
«Cisco купила хороший бізнес за хорошою ціною. Це виграш для обох сторін», — сказав голова хедж-фонду Great Hill Capital Томас Хейз. «Це дасть Cisco перевагу в галузі безпеки на основі штучного інтелекту в майбутньому», — додав він.
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Однак угода може стати приводом для антимонопольної перевірки, пише агентство.
Очікується, що угоду, яка була одноголосно схвалена радами директорів Cisco і Splunk, закриють до кінця третього кварталу 2024 року за умови отримання дозволів від регуляторних органів.
Якщо закриття угоди буде відкладено, Cisco доведеться заплатити штраф в розмірі 1,48 мільярда доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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