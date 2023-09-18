Exor, яка контролює Ferrari, хоче викупити власні акції на 1 мільярд євро — Finance.ua
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Exor, яка контролює Ferrari, хоче викупити власні акції на 1 мільярд євро

Фондовий ринок
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Exor, яка контролює Ferrari, хоче викупити власні акції на 1 мільярд євро
Exor, яка контролює Ferrari, хоче викупити власні акції на 1 мільярд євро, www.exor.com
Компанія Exor з Нідерландів хоче повернути собі частину акцій. Для цього вона готова інвестувати солідні гроші вже найближчим часом, пише Reuters.
Exor знову розпочала програму викупу власних акцій. Цього разу йдеться про папери на суму в 1 мільярд доларів. Тендерна пропозиція складає 750 мільйонів євро, дедлайн — 10 жовтня.
Верхня межа акції встановлена тендером на рівні 87,17 євро. За підрахунками аналітиків, папери вдасться викупити за ціною від 3% знижки до 10% премії. Йдеться про середню ціну в період, коли буде проводитися тендер.
Поточна вартість Exor надає привабливу можливість інвестувати у власні компанії шляхом викупу акцій, — йдеться у заяві Exor.
У середу акції Exor трималися на рівні 81,56 євро. Також у компанії додали, що решту акцій планують викупити вже впродовж наступних 12 місяців.

Чим володіє Exor

Контрольний акціонер Giovanni Agnelli BV об'єднує 100 акціонерів — це приблизно 200 живих нащадків Джованні Аньєллі, який заснував Fiat. Fiat контролює Ferrari, CNH Industrial і є найбільшим акціонером Stellantis.
Інвестиції Exor охоплюють різні сфери: медіа, моду, виробництво товарів, охорону здоров, технології. Вартість активів компанії складає 34,2 мільярда євро. У першому півріччі 2023 року Exor вдалося заробити понад 2 мільярди євро.
За матеріалами:
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