Технічний гігант з США повністю пішов з росії — Finance.ua

Технічний гігант з США повністю пішов з росії

Вчора 09:21 — Фондовий ринок

Американський технічний гігант IBM повністю припиняє свою роботу в російській федерації. Корпорація на своєму сайті повідомила про недоступність контенту на території рф.

Про це повідомив журналіст Олівер Керролл у Twitter.

«IBM йде з росії», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, при спробі перейти на сайт компанії в росії з’являється повідомлення про неполадки, і сторінка далі не завантажується.

Варто відзначити, що корпорація IMB одна з найбільших у світі виробників і постачальників апаратного і програмного забезпечення, ІТ-сервісів і консалтингових послуг.

Компанія IMB ще в березні анонсувала свій відхід з російського ринку. У корпорації заявили, що більше не продає технології росії і не співпрацює з російськими військовими організаціями. Дане рішення прийняли через війну рф проти України.

Крім того, IBM пообіцяла пожертвувати певну суму на допомогу українцям.

26 травня міжнародна робоча група з санкцій проти росії оновила дані по компаніях, які покинули російський ринок. За їхніми даними, рф вже покинули більше 1 тисячі міжнародних компаній у зв’язку з антиросійськими санкціями, які ввели через повномасштабну війну в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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