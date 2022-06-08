Технічний гігант з США повністю пішов з росії — Finance.ua

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Технічний гігант з США повністю пішов з росії

Вчора 09:21Фондовий ринок
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Американський технічний гігант IBM повністю припиняє свою роботу в російській федерації. Корпорація на своєму сайті повідомила про недоступність контенту на території рф.
Про це повідомив журналіст Олівер Керролл у Twitter.
«IBM йде з росії», — йдеться в повідомленні.
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Крім того, при спробі перейти на сайт компанії в росії з’являється повідомлення про неполадки, і сторінка далі не завантажується.
Варто відзначити, що корпорація IMB одна з найбільших у світі виробників і постачальників апаратного і програмного забезпечення, ІТ-сервісів і консалтингових послуг.
Компанія IMB ще в березні анонсувала свій відхід з російського ринку. У корпорації заявили, що більше не продає технології росії і не співпрацює з російськими військовими організаціями. Дане рішення прийняли через війну рф проти України.
Крім того, IBM пообіцяла пожертвувати певну суму на допомогу українцям.
26 травня міжнародна робоча група з санкцій проти росії оновила дані по компаніях, які покинули російський ринок. За їхніми даними, рф вже покинули більше 1 тисячі міжнародних компаній у зв’язку з антиросійськими санкціями, які ввели через повномасштабну війну в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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