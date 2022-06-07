Нова Зеландія розширила санкції проти росії — Finance.ua

«Найбільша російська компанія і десятки військових і промислових корпорацій, проти яких сьогодні введені санкції, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної і неспровокованої війни в Україні», — заявила глава МЗС Нанайя Махута.
Міністр підкреслила, що компанії, що потрапили під санкції, контролюються урядом путіна і мають стратегічне значення для росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю і фінансування.
«Одним з державних підприємств є „Газпром“, найбільша російська компанія і ключове джерело експортних доходів росії внаслідок продажу газу. Ми також ввели санкції проти підприємств, які створюють зброю і військові технології для путінської війни і є частиною величезного військово-промислового комплексу росії», — заявила Махута.