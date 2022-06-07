Нова Зеландія розширила санкції проти росії — Finance.ua

Нова Зеландія розширила санкції проти росії

Вчора 16:16 — Світ

Нова Зеландія розширила санкції проти росії

Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Під нові обмеження потрапили ряд російських і білоруських державних підприємств і оборонних структур.

У числі потрапили в новий санкційний список Нової Зеландії — російська компанія «Газпром».

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«Найбільша російська компанія і десятки військових і промислових корпорацій, проти яких сьогодні введені санкції, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної і неспровокованої війни в Україні», — заявила глава МЗС Нанайя Махута.

Міністр підкреслила, що компанії, що потрапили під санкції, контролюються урядом путіна і мають стратегічне значення для росії, оскільки вони забезпечують сировину, інфраструктуру, комунікації, транспорт, зброю і фінансування.

«Одним з державних підприємств є „Газпром“, найбільша російська компанія і ключове джерело експортних доходів росії внаслідок продажу газу. Ми також ввели санкції проти підприємств, які створюють зброю і військові технології для путінської війни і є частиною величезного військово-промислового комплексу росії», — заявила Махута.

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