Технічні характеристики іранських балістичних ракет Fath-360, які отримала росія — Finance.ua

Технічні характеристики іранських балістичних ракет Fath-360, які отримала росія Вчора 23:08 — Технології&Авто

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, Іран передав державі-терористці російській федерації балістичні ракети ближньої дії, включно з Fath-360.

Інформація підкріплюється даними від двох європейських джерел, які зазначили, що російські військові проходять навчання в Ірані для використання системи ракет Fath-360. За даними, контракт на постачання сотень ракет було підписано у грудні 2023 року.

Fath-360 — це ракета з максимальною дальністю 120 км і бойовою частиною вагою 150 кг, здатна досягати швидкості від 3 до 4 Маха. Вона використовує поєднання інерційної та супутникової навігації для досягнення точності до 30 метрів.

Хоча західні ЗМІ активно поширюють інформацію про постачання цих ракет до росії, Іран категорично заперечує ці звіти. Представники Ірану в ООН заявили, що вони не надають військової допомоги жодній зі сторін у конфлікті, адже це спричиняє людські втрати та руйнування інфраструктури.

Fath-360, хоч і менш точні порівняно з американськими ракетами HIMARS, мають перевагу в мобільності та більшій дальності, що може ускладнити їх виявлення та знищення.

noworries За матеріалами:

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