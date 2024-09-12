Технічні характеристики іранських балістичних ракет Fath-360, які отримала росія — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Технічні характеристики іранських балістичних ракет Fath-360, які отримала росія

Технології&Авто
166
Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, Іран передав державі-терористці російській федерації балістичні ракети ближньої дії, включно з Fath-360.
Інформація підкріплюється даними від двох європейських джерел, які зазначили, що російські військові проходять навчання в Ірані для використання системи ракет Fath-360. За даними, контракт на постачання сотень ракет було підписано у грудні 2023 року.
Fath-360 — це ракета з максимальною дальністю 120 км і бойовою частиною вагою 150 кг, здатна досягати швидкості від 3 до 4 Маха. Вона використовує поєднання інерційної та супутникової навігації для досягнення точності до 30 метрів.
Хоча західні ЗМІ активно поширюють інформацію про постачання цих ракет до росії, Іран категорично заперечує ці звіти. Представники Ірану в ООН заявили, що вони не надають військової допомоги жодній зі сторін у конфлікті, адже це спричиняє людські втрати та руйнування інфраструктури.
Fath-360, хоч і менш точні порівняно з американськими ракетами HIMARS, мають перевагу в мобільності та більшій дальності, що може ускладнити їх виявлення та знищення.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.