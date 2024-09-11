Тайвань за місяць експортував мікросхем на 44 мільярди доларів — Finance.ua
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Тайвань за місяць експортував мікросхем на 44 мільярди доларів

Технології&Авто
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Тайвань за місяць експортував мікросхем на 44 мільярди доларів
Тайвань за місяць експортував мікросхем на 44 мільярди доларів
Штучний інтелект збільшив попит на мікросхеми у десятки разів. Це стало золотою можливістю для Тайваню — одного з найбільших виробників.

Успіх на десятки мільярдів

Як повідомило Міністерство фінансів Тайваню, в серпні експорт мікросхем перевищив усі очікування та сягнув рекордного показника. Зростаючий попит дозволив місцевій галузі продати товарів аж на 44 мільярди.
Аналітики прогнозували зростання експорту на 7,35%, натомість він скочив на 16,8%. Цікаво, що експорт мікросхем з Тайваню зростає вже 10-й місяць поспіль.
Вартість експорту в серпні досягла рекорду, оскільки бізнес ШІ та високопродуктивних обчислень продовжував розвиватися, а міжнародні бренди накопичували нові продукти, — йдеться в повідомленні місцевого міністерства.
У Тайвані очікують, що новий рекорд — це далеко не межа і зростання продовжиться. Саме зараз експорт мікрочипів повинен вступити у піковий сезон, адже західні ринки будуть поволі готуватися до святкових покупок.
TSMC — найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, наразі є головним постачальником для Apple, Nvidia та інших технологічних гігантів, тож проблем з попитом точно не буде.
За матеріалами:
Телеканал 24
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