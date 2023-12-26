Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона — Finance.ua
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Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона

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Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона
Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона, Фото: Daily Mail
Таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» продають за $6,7 мільйона. Йдеться про будинок дядька Кевіна, в якому хлопчик робив пастки для «липких бандитів».
Про це пише Daily Mail.
Дім розташований на Верхньому Вест-Сайді у Нью-Йорку за адресою 51 West 95th Street і має чотири спальні та пʼять ванних кімнат. Його кардинально відремонтували після зйомок фільму «Сам удома», тож тепер будинок не схожий на свій попередній, «фільмовий» варіант.
Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail
Теперішні власники придбали таунхаус у 2009 році. Сімʼя, яка зараз там живе, досі отримує на Різдво листи від дітей, в яких вони розповідають про фільм «Сам удома». Інколи будинок та його подвірʼя фотографують фанати фільму.
Фото: Daily Mail
Фото: Daily Mail
Таунхаус спочатку продавався за $7,65 мільйона, коли його вперше виставили на продаж у березні, але вже в квітні ціну знизили до $7,1 мільйона. У червні ціна опустилася до $6,7 мільйона.

Довідка Finance.ua:

  • раніше NYT підрахувало статки родини Маккалістерів із фільму «Сам удома». У 1990 році їхній будинок був доступний лише 1% американських родин. Їхній річний дохід мав становити $305 тисяч (у 2022 році це було б приблизно $665 тисяч).
За матеріалами:
theБабель
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