Tatra Trucks показала нові армійські всюдиходи Force — Finance.ua

Tatra Trucks показала нові армійські всюдиходи Force Сьогодні 05:29 — Фондовий ринок

Tatra Trucks показала нові армійські всюдиходи Force

Компанія Tatra Trucks відкрила завісу над новими варіантами армійських вантажівок Force, які вийдуть на ринок у 2025 році.

На фото можна побачити як бортові версії, зокрема 8×8, так і автомобілі зі спеціалізованими кузовними надбудовами.

Це машина Force 8×8 c системою завантаження-розвантаження LHS (типу мультиліфт) для перевезення вантажних контейнерів ISO 668, а також платформ стандарту NATO STANAG 2413 та відповідних модулів.

Продемонстровано ій зображення автопаливозаправників — з колісною формулою 4×4 та 8×8.

Зазначимо, що повнопривідна модель Force третьої генерації дебютувала у 2023 році і її пожежні виконання сьогодні вже находяться у виробництві. А цього літа, на виставці озброєнь Eurosatory 2024 у Парижі відбулася прем’єра й військового варіанту — машини 6×6 з бортовою тентованой платформою.

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