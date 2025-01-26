Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото)

Технології&Авто
31
Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото)
Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото)
На автошоу в Нью-Делі дебютувала нова Tata Avinya X. Концепт є провісником майбутнього розкішного електрокросовера, який вийде на ринок у 2026 році.
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Tata.
Електромобіль Tata Avinya X — середньорозмірний спортивний кросовер зі стрімким дизайном.
Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото)
У нього висока віконна лінія та великий кут нахилу переднього та заднього скла. Авто отримало тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі.
В основі Tata Avinya X лежить абсолютно нова електрична платформа EMA. Її розробили спеціалісти Jaguar Land Rover і саме на ній збудують нові Range Rover Evoque та Velar.
Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото)
У салоні переважає мінімалістський стиль. Усередині майже немає кнопок, проте вистачає відсіків для дрібних речей.
Tata Avinya X отримала вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Як спереду, так і ззаду встановлені окремі крісла.
Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото)
Характеристики Tata Avinya X поки тримають у секреті, проте відомо, що електрокросовер отримає потужні силові установки, а його запас ходу перевищить 500 км.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.