Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото) — Finance.ua

Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото)
На автошоу в Нью-Делі дебютувала нова Tata Avinya X. Концепт є провісником майбутнього розкішного електрокросовера, який вийде на ринок у 2026 році.
Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Tata.
Електромобіль Tata Avinya X — середньорозмірний спортивний кросовер зі стрімким дизайном.
У нього висока віконна лінія та великий кут нахилу переднього та заднього скла. Авто отримало тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі.
В основі Tata Avinya X лежить абсолютно нова електрична платформа EMA. Її розробили спеціалісти Jaguar Land Rover і саме на ній збудують нові Range Rover Evoque та Velar.
У салоні переважає мінімалістський стиль. Усередині майже немає кнопок, проте вистачає відсіків для дрібних речей.
Tata Avinya X отримала вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Як спереду, так і ззаду встановлені окремі крісла.
Характеристики Tata Avinya X поки тримають у секреті, проте відомо, що електрокросовер отримає потужні силові установки, а його запас ходу перевищить 500 км.
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