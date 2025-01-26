Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото) — Finance.ua

Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото) 26.01.2025, 00:24 — Технології&Авто

Tata представила новий доступний преміальний електрокросовер (фото)

На автошоу в Нью-Делі дебютувала нова Tata Avinya X. Концепт є провісником майбутнього розкішного електрокросовера, який вийде на ринок у 2026 році.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Tata.

Електромобіль Tata Avinya X — середньорозмірний спортивний кросовер зі стрімким дизайном.

У нього висока віконна лінія та великий кут нахилу переднього та заднього скла. Авто отримало тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі.

В основі Tata Avinya X лежить абсолютно нова електрична платформа EMA. Її розробили спеціалісти Jaguar Land Rover і саме на ній збудують нові Range Rover Evoque та Velar.

У салоні переважає мінімалістський стиль. Усередині майже немає кнопок, проте вистачає відсіків для дрібних речей.

Tata Avinya X отримала вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Як спереду, так і ззаду встановлені окремі крісла.

Характеристики Tata Avinya X поки тримають у секреті, проте відомо, що електрокросовер отримає потужні силові установки, а його запас ходу перевищить 500 км.

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