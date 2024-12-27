Танкер з підсанкційним російським газом не зміг знайти покупця й повернувся до рф — Bloomberg — Finance.ua
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Танкер з підсанкційним російським газом не зміг знайти покупця й повернувся до рф — Bloomberg

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Судно Pioneer, яке в порушення санкцій перевозило партію скрапленого природного газу з РФ, схоже, за чотири місяці плавання не знайшло покупця, який пішов би проти обмежень, запроваджених Сполученими Штатами.
Про це пише в четвер агентство Bloomberg, яке проаналізувало дані з трекерів та супутникові знімки, передає Укрінформ.
«Танкер Pioneer, який перевозив вантаж із російського заводу „Арктик СПГ-2“, пришвартувався біля плавучого сховища Коряк на Камчатці в четвер. Ймовірно, газ зберігатиметься там, поки не буде знайдений клієнт», — зазначається у повідомленні.
Судно Pioneer було помічено на супутникових знімках, коли вантажило першу партію з об’єкта «Акртик СПГ-2» на початку серпня. Причому, це здійснювалося в прихований спосіб, оскільки транспондери судна подавали інше місцезнаходження. Потім танкер витратив більш як чотири місяці на пошуки клієнта, що виявилося марним.
«Ця довга подорож підкреслює, наскільки обмеження США перешкоджають планам Москви збільшити експорт СПГ втричі до 2030 року», — зауважує агентство.
За матеріалами:
Укрінформ
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