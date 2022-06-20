Таїланд скасовує Thai Pass для туристів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Таїланд скасовує Thai Pass для туристів

Вчора 07:05Світ
421
Таїланд скасовує Thai Pass для туристівТаїланд скасовує Thai Pass для туристів
Таїланд 1 липня скасовує вимогу реєстрації мандрівників на онлайн-платформі Thailand Pass, для в’їзду достатньо буде пред’явити сертифікат вакцинації або результат експрес-тесту на антиген.
Про це повідомляє The Thaiger.
«Центр контролю ситуації з COVID-19 (CCSA) оголосив про значні зміни у вимогах, введених у Таїланді для боротьби з пандемією коронавірусу. З 1 липня скасовується обов’язкова реєстрація для мандрівників на порталі Thai Pass, також туристам більше не потрібно буде придбавати страховку, яка покриває лікування коронавірусу», — пише видання.
«Якщо турист не має ні сертифікату вакцинації, ні довідки з негативним результатом тесту на антиген, то вони все одно можуть відвідати Таїланд, здавши експрес-тест після прибуття. В аеропорту буде вибіркова перевірка медичних документів, і якщо їх немає, то мандрівника відправлять на тестування», — пише The Thaiger.
Як уточнили в CCSA, Thai Pass продовжить своє існування, але використовуватиметься для інших цілей. Так, якщо турист захворіє в Таїланді, він зможе повідомити про це за допомогою сайту Thailand Pass.
Крім того, влада планує зняти низку антиковидних обмежень у всіх 77 провінціях Таїланду, зокрема, там відкриються розважальні центри і їм дозволять працювати до другої ночі. CCSA обіцяє пізніше уточнити, з якого числа це нововведення набуде чинності.
Пірометри для вимірювання температури більше не є обов’язковими на всіх майданчиках в Таїланді, але їх все ще рекомендується використовувати в місцях «високого ризику». Також у країні не обов’язково носити маски.
Зараз для в’їзду в королівство необхідно отримати дозвіл, завантаживши на онлайн-платформу Thailand Pass копію закордонного паспорта, сертифікат вакцинації, медичну страховку з мінімальним покриттям $10 тис., візу, якщо потрібна. Нещепленим або не повністю вакцинованим замість сертифіката потрібно завантажити результат тесту ПЛР, зробленого за 72 години до поїздки. Після завершення реєстрації на Thai Pass буде автоматично згенерований QR-код, він є дозволом на в’їзд.
Забудьте про черги на вокзалах та марнування часу на довгі процедури реєстрації. Потрібен квиток — скористайтесь сервісом Proizd.ua. Купити квиток дуже просто — на сайті є докладні інструкції. А з промокодом sd2022 можна отримати знижку 5%.

Скористайтеся сервісом Proizd.ua

За матеріалами: fixygen
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.