Таїланд скасовує Thai Pass для туристів — Finance.ua

Таїланд скасовує Thai Pass для туристів

Вчора 07:05 — Світ

Таїланд скасовує Thai Pass для туристів

Таїланд 1 липня скасовує вимогу реєстрації мандрівників на онлайн-платформі Thailand Pass, для в’їзду достатньо буде пред’явити сертифікат вакцинації або результат експрес-тесту на антиген.

Про це повідомляє The Thaiger.

«Центр контролю ситуації з COVID-19 (CCSA) оголосив про значні зміни у вимогах, введених у Таїланді для боротьби з пандемією коронавірусу. З 1 липня скасовується обов’язкова реєстрація для мандрівників на порталі Thai Pass, також туристам більше не потрібно буде придбавати страховку, яка покриває лікування коронавірусу», — пише видання.

«Якщо турист не має ні сертифікату вакцинації, ні довідки з негативним результатом тесту на антиген, то вони все одно можуть відвідати Таїланд, здавши експрес-тест після прибуття. В аеропорту буде вибіркова перевірка медичних документів, і якщо їх немає, то мандрівника відправлять на тестування», — пише The Thaiger.

Як уточнили в CCSA, Thai Pass продовжить своє існування, але використовуватиметься для інших цілей. Так, якщо турист захворіє в Таїланді, він зможе повідомити про це за допомогою сайту Thailand Pass.

Крім того, влада планує зняти низку антиковидних обмежень у всіх 77 провінціях Таїланду, зокрема, там відкриються розважальні центри і їм дозволять працювати до другої ночі. CCSA обіцяє пізніше уточнити, з якого числа це нововведення набуде чинності.

Пірометри для вимірювання температури більше не є обов’язковими на всіх майданчиках в Таїланді, але їх все ще рекомендується використовувати в місцях «високого ризику». Також у країні не обов’язково носити маски.

Зараз для в’їзду в королівство необхідно отримати дозвіл, завантаживши на онлайн-платформу Thailand Pass копію закордонного паспорта, сертифікат вакцинації, медичну страховку з мінімальним покриттям $10 тис., візу, якщо потрібна. Нещепленим або не повністю вакцинованим замість сертифіката потрібно завантажити результат тесту ПЛР, зробленого за 72 години до поїздки. Після завершення реєстрації на Thai Pass буде автоматично згенерований QR-код, він є дозволом на в’їзд.

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