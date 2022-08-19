Таїланд дозволить іноземним туристам продовжувати термін перебування в країні для пожвавлення економіки — Finance.ua

Таїланд дозволить іноземним туристам продовжувати термін перебування в країні для пожвавлення економіки Вчора 23:00 — Світ

Таїланд дозволить іноземним туристам продовжувати термін перебування в країні для пожвавлення економіки

Влада Таїланду з жовтня до березня дозволить іноземним туристам продовжувати термін перебування в країні, щоб підвищити доходи від туризму.

Про це повідомив представник урядового центру контролю за ситуацією з коронавірусом (CCSA).

«Громадянам понад 50 країн, які використовують для в’їзду візи після прибуття та мають право перебувати в країні до 30 днів, зможуть продовжити термін перебування до 45 днів. Це нововведення стосується і росіян, які зараз можуть приїжджати до Таїланду без візи на 30 днів. Туристи ще з 18 країн, яким дозволено безвізовий в’їзд, зможуть збільшити термін перебування в Таїланді вдвічі, з 15 до 30 днів. Крім того, з жовтня візу після прибуття зможуть отримувати громадяни Індії, Китаю та Саудівської Аравії», — цитує його газета Bangkok Post.

Влада країни сподівається, що зростання іноземного турпотоку допоможе відновити економіку Таїланду, яка постраждала від пандемії коронавірусу. Сьогодні темпи зростання в країні — одні з найнижчих у Південно-Східній Азії. З січня до липня Таїланд відвідали 3,78 млн іноземних туристів, більшість із них — громадяни Малайзії, Індії та Сінгапуру.

«Ми прагнемо продовжити перебування туристів у країні. Це дозволить збільшити їхні витрати, пожвавити економіку та зменшити вплив пандемії коронавірусу», — сказав представник ССSA.

Раніше в уряді Таїланду заявляли, що розраховують до кінця року прийняти 10 млн іноземних туристів.

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