Ситуація значно складніша, ніж у 2008 та 2000 роках, – мільярдер з США зробив прогноз щодо подальшого розвитку економіки — Finance.ua

Ситуація значно складніша, ніж у 2008 та 2000 роках, – мільярдер з США зробив прогноз щодо подальшого розвитку економіки Сьогодні 21:25 — Світ

Ситуація значно складніша, ніж у 2008 та 2000 роках, – мільярдер з США зробив прогноз щодо подальшого розвитку економіки

Американський мільярдер та венчурний капіталіст Дуглас Леоне зробив тривожну заяву про глобальну економіку та поділився своїм прогнозом щодо подальшого розвитку подій, повідомляє CNBC

На думку американського бізнесмена, економічний спад у 2022 році в рази гірший, ніж дві попередні рецесії. Леоне додав, що в сучасних умовах більше викликів.

Дуглас Леоне, капітал якого Forbes оцінює у 5,4 мільярда доларів, виділив кілька важливих аспектів, які актуальні у сучасному світі:

глобальна криза;

центробанки активно підіймають процентні ставки;

енергетична криза;

у споживачів починають закінчуватися гроші;

геополітичні виклики.

«Я думаю, що сьогодні ситуація значно складніша, ніж у 2008 та 2000 роках», — наголосив мільярдер.

Прогноз для технологічного сектору

Лідери компаній з технологічного сектору та інвестори вимушені враховувати актуальну монетарну політику центробанків та погіршення макроекономічних умов. До того ж з початку процесів підняття ставок та перегляду політики, яка була під час пандемії, акції технологічних компаній втрачають позиції на фондовому ринку.

Леоне вважає, що відновлення технологічного сектору не варто чекати до 2024 року. Для прикладу, після кризи у 2000 році низка публічних компаній не змогла відновитися протягом 10 років. Бізнесмен додав, що потрібно готуватися до того, що протягом тривалого проміжку часу, фактори впливу будуть такі:

скорочення обсягів грошей у споживачів;

падіння попиту;

техкомпанії будуть зменшувати свої бюджети.

Мільярдер додав, що компанії з приватного сектору, які перебувають на стадії формування, зазнають меншого впливу порівняно з фірмами на більш пізніх стадіях розвитку, оскільки останні чутливіші до змін на публічному ринку.

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