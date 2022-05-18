Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись уже найближчими тижнями — експерт — Finance.ua

«Нам слід очікувати, що ситуація (з наявністю пального — УНІАН) покращиться десь до кінця травня та на початку червня, але можливе й підвищення цін. Дуже багато залежить, наскільки уряд поверне свою суб’єктність на ринку і зможе дійсно професійно регулювати цей ринок. І тому, якщо це відбудеться, то дійсно ситуація дещо полегшиться, але стабілізацію, яка була до війни, в умовах війни очікувати не варто», — наголосив Омельченко.
Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою розв’язати питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.
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