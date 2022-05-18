Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись уже найближчими тижнями — експерт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись уже найближчими тижнями — експерт

Вчора 19:31Енергетика
770
Ситуація з наявністю на АЗС пального може покращитись до кінця травня та на початку червня.
Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Він зазначив, що ситуація на ринку пального ускладнюється через розбомблені нафтобази та нафтопереробний завод, а також внаслідок складної логістики з європейських країн.
Читайте також
«Нам слід очікувати, що ситуація (з наявністю пального — УНІАН) покращиться десь до кінця травня та на початку червня, але можливе й підвищення цін. Дуже багато залежить, наскільки уряд поверне свою суб’єктність на ринку і зможе дійсно професійно регулювати цей ринок. І тому, якщо це відбудеться, то дійсно ситуація дещо полегшиться, але стабілізацію, яка була до війни, в умовах війни очікувати не варто», — наголосив Омельченко.
Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою розв’язати питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.
До речі, якщо вас цікавить швидку позику до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати👛
За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.