Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись уже найближчими тижнями — експерт — Finance.ua

Ситуація з пальним на українських АЗС може покращитись уже найближчими тижнями — експерт

Вчора 19:31 — Енергетика

Ситуація з наявністю на АЗС пального може покращитись до кінця травня та на початку червня.

Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він зазначив, що ситуація на ринку пального ускладнюється через розбомблені нафтобази та нафтопереробний завод, а також внаслідок складної логістики з європейських країн.

«Нам слід очікувати, що ситуація (з наявністю пального — УНІАН) покращиться десь до кінця травня та на початку червня, але можливе й підвищення цін. Дуже багато залежить, наскільки уряд поверне свою суб’єктність на ринку і зможе дійсно професійно регулювати цей ринок. І тому, якщо це відбудеться, то дійсно ситуація дещо полегшиться, але стабілізацію, яка була до війни, в умовах війни очікувати не варто», — наголосив Омельченко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою розв’язати питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

До речі, якщо вас цікавить швидку позику до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.