Ситуація в енергосистемі складна — Укренерго попереджає про відключення світла в усіх регіонах — Finance.ua
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Ситуація в енергосистемі складна — Укренерго попереджає про відключення світла в усіх регіонах

Енергетика
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Ситуація в енергосистемі складна — Укренерго попереджає про відключення світла в усіх регіонах
Ситуація в енергосистемі складна — Укренерго попереджає про відключення світла в усіх регіонах
Тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему. Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається протягом всієї доби.
Актуальний графік відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго у соцмережах. Про це 5 грудня повідомили в Укренерго.
Споживання залишається високим і відповідає сезонним показникам.
5 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у середу. 4 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,7% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у вівторок, 3 грудня.
«Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після одинадцяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні ремонти. Погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу сьогодні вимушено застосовуються в усіх регіонах. Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго)», — зазначили в Укренерго.
Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 12 447 МВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 851 МВт.
За матеріалами:
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