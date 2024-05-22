Ситуація в енергосистемі сьогодні: коли можуть відключати — Finance.ua
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Ситуація в енергосистемі сьогодні: коли можуть відключати

Енергетика
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Ситуація в енергосистемі сьогодні: коли можуть відключати
Ситуація в енергосистемі сьогодні: коли можуть відключати
Як повідомляє Міністерство енергетики, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем сусідніх країн. Також вчора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
Сьогодні у нічні години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії.
Також з 0:00 до 7:00 застосовувалися стабілізаційні графіки відключень споживачів.
Їх застосування передбачено у період з 18:00 до 24:00.
Аби зменшити тривалість відключень, Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії. Це важливо для балансування енергосистеми та стабілізації енергопостачання.
Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).
Промислових споживачів просимо максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Довідка Finance.ua:

  • Вночі ворожі дрони атакували енергетичні об'єкти у Сумській області. Внаслідок чого було знеструмлено близько 518 тисяч абонентів. На ранок більшість заживлено. Також були порушення в електропостачанні побутових та промислових споживачів у сусідніх областях — Чернігівській та Харківській. Їх також заживлено.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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