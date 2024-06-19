Ситуація в енергосистемі на 19 червня — Finance.ua
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Ситуація в енергосистемі на 19 червня

Енергетика
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Ситуація в енергосистемі на 19 червня
Ситуація в енергосистемі на 19 червня
Через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень застосовуються з 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено.
Про це повідомляє Міненерго.
Нагадуємо, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
У Київській області відключалась високовольтна повітряна лінія. Впродовж дня її включили в роботу. Причина відключення — коротке замикання на лінії, яка проходить територією Білорусі (після 24.02.22 року українські енергетики не мають доступу до обслуговування цієї лінії).
У Полтавській області на одній з підстанцій відключалося обладнання, в результаті чого знеструмлювались побутові споживачі та адміністративні будівлі. Всіх заживлено.
На Волині короткочасно відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено.
В Одеській області відключалась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Впродовж години всіх було заживлено.
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
У східному регіоні на високовольтній повітряній лінії, частина якої проходить через район бойових дій, виявлено крадіжку проводів загальною довжиною понад 62 км. При цьому низку опор повалено на землю. Повідомлено у поліцію.
ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,16 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
ІМПОРТ/ ЕКСПОРТ
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 28 000 МВт*год. Експорту не передбачається.

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За матеріалами:
Finance.ua
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