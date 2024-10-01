Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів — Finance.ua

Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів Сьогодні 11:32 — Валюта

Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів

Національний банк України у вересні 2024 року продав на міжбанківському валютному 3,214 млрд доларів, що на 19,9% більше, ніж у серпні (2,679 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятор.

З початку року НБУ продав на міжбанку 23,378 млрд доларів.

Таблиця: РБК-Україна

У вересні Україна не отримала міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету. Таким чином, з початку року допомога залишається на рівні 24,5 млрд доларів. У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні залишаються меншими, ніж допомога Києву. Однак у вересні міжнародні резерви України мають скоротитись.

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Курс долара коливався протягом вересня у діапазоні від 41,05 до 41,45 грн/долар. За місяць курс долара впав на 0,1% 41,19 до 41,16 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.

Нагадаємо, валютні та вербальні інтервенції НБУ в липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли зменшенню коливань обмінного курсу гривні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.