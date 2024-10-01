Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів

Валюта
80
Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів
Ситуація на валютному ринку змінилася: НБУ збільшив продаж доларів із резервів
Національний банк України у вересні 2024 року продав на міжбанківському валютному 3,214 млрд доларів, що на 19,9% більше, ніж у серпні (2,679 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятор.
З початку року НБУ продав на міжбанку 23,378 млрд доларів.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
У вересні Україна не отримала міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету. Таким чином, з початку року допомога залишається на рівні 24,5 млрд доларів. У результаті витрати НБУ на підтримку курсу гривні залишаються меншими, ніж допомога Києву. Однак у вересні міжнародні резерви України мають скоротитись.
Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

Курс долара коливався протягом вересня у діапазоні від 41,05 до 41,45 грн/долар. За місяць курс долара впав на 0,1% 41,19 до 41,16 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,4%.
Нагадаємо, валютні та вербальні інтервенції НБУ в липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли зменшенню коливань обмінного курсу гривні.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.