Система страхування депозитів в Угорщині — Finance.ua
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Система страхування депозитів в Угорщині

Кредит&Депозит
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Система страхування депозитів в Угорщині
Система страхування депозитів в Угорщині
В Угорщині працює Національний фонд страхування депозитів (National Deposit Insurance Fund, NDIF), який відповідає за гарантування вкладів. До 1993 року депозити без обмежень гарантувалися державою.
Про це розповідає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
NDIF гарантуються вклади як фізичних, так і юридичних осіб, окрім фінансових установ, визначених законом, наприклад, страхових компаній, інвестиційних фірм і фондів.

У разі банкрутства банку

У разі відкликання ліцензії за рішенням Органу нагляду за кредитними установами або за рішенням суду автоматично починається ліквідація банку, а вкладники набувають права на отримання відшкодування від NDIF.
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Виплати починаються не пізніше 10 робочого дня після рішення про відкликання ліцензії. Отримати відшкодування можливо протягом 5 років.

Гарантоване відшкодування

Максимальна сума гарантованого відшкодування становить 100 тис. євро, але виплата здійснюється в національній валюті за курсом на день, що передує дню початку виплат.
В окремих випадках (надходження на рахунок коштів від продажу нерухомого майна, допомога при звільненні, страхові виплати як компенсація постраждалим від злочину чи помилково засудженим тощо) NDIF може збільшити суму гарантованого відшкодування, але не більше, ніж на 50 тис. євро.
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За матеріалами:
Finance.ua
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