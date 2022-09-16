У серпні вклади населення у банках зросли на 0,9% до 845,9 млрд гривень — Finance.ua

У серпні вклади населення у банках зросли на 0,9% до 845,9 млрд гривень Вчора 12:00

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 0,9% до 845,968 млрд гривень станом на 1 вересня порівняно з даними на 1 серпня.

Про це свідчать дані Національного банку.

З початку року вклади населення в банках зросли на 17,6% із 719,418 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках у серпні зросли на 1,3% до 541,345 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 0,1% до 304,622 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у серпні збільшилися на 1,2% до 778,289 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у серпні для юросіб зросла на 0,3 в.п. до 8,1%, для фізосіб — збереглась на 8,1%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 1,8%, для населення — 0,8%.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.

У 2020 році вклади населення в банках зросли на 24,5% із 542,302 млрд гривень.

Із 6 серпня 2022 року Національний банк скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.

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