Система страхування депозитів у Литві — Finance.ua

Система страхування депозитів у Литві Вчора 21:01 — Кредит&Депозит

Система страхування депозитів у Литві

У Литві гарантоване страхування поширюється на депозити та зобов’язання перед інвесторами — у разі банкрутства фінансових установ, де вони розміщені, відшкодування здійснює державна компанія «Страхування депозитів та інвестицій», яка належить Міністерству фінансів Литовської Республіки.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Компанія управляє трьома окремими фондами:

фондом страхування депозитів;

фондом страхування зобов’язань перед інвесторами;

фондом врегулювання неплатоспроможності.

Учасниками фонду страхування депозитів є банки Литви та кредитні спілки. Декілька філій іноземних банків із інших країн ЄС не є членами Фонду страхування, але депозити в них захищені аналогічними схемами гарантування країн походження.

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Максимальна сума гарантування в Литві, як і в інших країнах ЄС, становить 100 тис. євро, включаючи проценти, нараховані до дати страхового випадку.

Настанням страхового випадку вважається початок процедури банкрутства учасника фонду або визнання наглядовим органом учасника фонду неплатоспроможним.

Якщо на рахунок вкладника за 6 місяців до настання страхового випадку надійшли кошти від продажу власної нерухомості, максимальна сума відшкодування збільшується до 300 тис. євро.

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Якщо ж на рахунок надійшли кошти на правах спадщини чи за договором страхування життя, то максимальна сума відшкодування збільшується до 200 тис. євро.

Страхове покриття поширюється на вклади фізичних і юридичних осіб (за винятком рахунків фінансових установ, брокерських компаній, компаній з управління активами та інших професійних гравців фінансового ринку).

Виплати відшкодування вкладникам починаються протягом 10 робочих днів після настання страхового випадку і тривають до 5 років.

Учасниками фонду страхування зобов’язань перед інвесторами є комерційні банки, фінансові брокерські фірми та компанії з управління активами. Виплата за схемою страхування зобов’язань перед інвесторами дорівнює вартості фінансових інструментів і коштів, залучених від інвестора, але не більше 22 тис. євро.

Розмір страхової виплати за зобов’язаннями перед інвесторами розраховується з огляду на ринкову вартість фінансових інструментів на день настання страхового випадку.

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