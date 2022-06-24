Як працює система страхування депозитів у Канаді — Finance.ua

Як працює система страхування депозитів у Канаді 24.06.2022, 09:03 — Кредит&Депозит

Як працює система страхування депозитів у Канаді, freepik.com

На сьогодні гарантована сума страхування в Канаді становить 100 000 канадських доларів для вкладників фінустанов, які є учасниками Канадської корпораціії страхування депозитів (Canada Deposit Insurance Corporation, CDIC).

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Страхування здійснюється за певними типами депозитів, серед яких ощадні та поточні рахунки, гарантовані інвестиційні сертифікати та інші строкові депозити, грошові перекази та банківські тратти (різновид переказного векселя), акцептовані чеки та іноземна валюта.

Натомість гарантії CDIC не поширюються на інвестиційні фонди, акції та облігації, біржові інвестиційні фонди та криптовалюти.

Ключовою характеристикою захисту депозитів CDIC є принцип окремого страхування за такими категоріями:

депозит на одне ім’я;

депозит на кількох людей;

заощадження у межах довірчої власності;

накопичувальний рахунок, що не обкладається податком;

пенсійний дохід;

заощадження на навчання;

заощадження для людини з обмеженими можливостями.

Оскільки кожна категорія депозитів захищена окремо, загальна гарантована сума страхування для одного вкладника може перевищувати 100 000 доларів.

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Крім того, CDIC опікується питаннями виведення з ринку банків, кредитних спілок, що регулюються на федеральному рівні, трастових компаній, а також асоціацій, діяльність яких регулюється Законом про кооперативні кредитні асоціації та які приймають депозити.

22 червня 2017 року CDIC було офіційно призначено органом, який за потреби повинен вживати антикризові заходи щодо найбільших банків Канади. У такий спосіб було визнано провідну роль CDIC у запобіганні та подоланні наслідків банкрутства установ-членів.

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