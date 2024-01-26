Система «Шлях» відновила роботу після технічного збою — Finance.ua

Система «Шлях» відновила роботу після технічного збою Сьогодні 14:46 — Особисті фінанси

Система «Шлях» відновила роботу після технічного збою

Система «Шлях» та веб-сайт Укртрансбезпеки відновили нормальну роботу після технічного збою 25 січня.

Про це повідомили у п’ятницю у Державній службі України з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, вчора у Державній службі з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека») попередили про технічний збій у роботі сайту відомства та системи «Шлях».

Також, як повідомила пресслужба «Укрпошти», у їх системах стався збій.

Довідка Finance.ua:

Система «Шлях» дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупції у процесі видавання дозволів та спрощення процедури.

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