Система «Шлях» відновила роботу після технічного збою — Finance.ua

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Система «Шлях» відновила роботу після технічного збою

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Система «Шлях» відновила роботу після технічного збою
Система «Шлях» відновила роботу після технічного збою
Система «Шлях» та веб-сайт Укртрансбезпеки відновили нормальну роботу після технічного збою 25 січня.
Про це повідомили у п’ятницю у Державній службі України з безпеки на транспорті.
Нагадаємо, вчора у Державній службі з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека») попередили про технічний збій у роботі сайту відомства та системи «Шлях».
Також, як повідомила пресслужба «Укрпошти», у їх системах стався збій.

Довідка Finance.ua:

  • Система «Шлях» дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупції у процесі видавання дозволів та спрощення процедури.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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