Система допомоги водію Tesla FSD буде доступна лише за підпискою Сьогодні 22:43 — Технології&Авто

Система допомоги водію Tesla FSD буде доступна лише за підпискою

Ілон Маск, головний виконавчий директор Tesla, заявив, що компанія припинить одноразовий продаж системи допомоги водію Full Self-Driving та натомість пропонуватиме її лише у форматі підписки.

Наразі система ще доступна для купівлі одноразовим платежем, який у США складає $8000. Маск не розкриває причин таких змін, однак зазначає, що вони набудуть чинності 14 лютого 2026 року.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Tesla вже пропонує FSD за щомісячною підпискою вартістю $99. Втім попри свою назву, система досі не дозволяє автомобілям їздити повністю автономно та вимагає постійного нагляду з боку водія та частих втручань.

Через FSD проти Tesla було відкрито кілька судових справ у США, де компанія може втратити один з ключових ринків через оманливу рекламу. У грудні Каліфорнійське управління транспортних засобів (DMV) звернулося до судді з проханням призупинити продаж авто Tesla, однак компанії дали 90 днів, щоб надати пояснення та усунути будь-які неправдиві формулювання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.