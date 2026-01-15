0 800 307 555
Система допомоги водію Tesla FSD буде доступна лише за підпискою

Технології&Авто
17
Ілон Маск, головний виконавчий директор Tesla, заявив, що компанія припинить одноразовий продаж системи допомоги водію Full Self-Driving та натомість пропонуватиме її лише у форматі підписки.
Наразі система ще доступна для купівлі одноразовим платежем, який у США складає $8000. Маск не розкриває причин таких змін, однак зазначає, що вони набудуть чинності 14 лютого 2026 року.
Tesla вже пропонує FSD за щомісячною підпискою вартістю $99. Втім попри свою назву, система досі не дозволяє автомобілям їздити повністю автономно та вимагає постійного нагляду з боку водія та частих втручань.
Через FSD проти Tesla було відкрито кілька судових справ у США, де компанія може втратити один з ключових ринків через оманливу рекламу. У грудні Каліфорнійське управління транспортних засобів (DMV) звернулося до судді з проханням призупинити продаж авто Tesla, однак компанії дали 90 днів, щоб надати пояснення та усунути будь-які неправдиві формулювання.
Авто
