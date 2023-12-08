Сину Байдена висунули нові звинувачення у несплаті податків — Finance.ua

Сину Байдена висунули нові звинувачення у несплаті податків Вчора 18:00 — Світ

Сину Байдена висунули нові звинувачення у несплаті податків, Фото: nbcnews.com

Прокурори висунули сину президента США Джо Байдена Гантеру Байдену нові звинувачення у несплаті податків за дев’ятьма пунктами.

Про це повідомляє CNN

«Гантеру Байдену висунули звинувачення у зв’язку з тривалим розслідуванням Міністерства юстиції щодо несплати ним податків», — йдеться у повідомленні.

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Згідно з обвинуваченням, Гантер Байден не сплатив податки на суму не менше 1,4 млн доларів у період з 2016 по 2019 роки.

Обвинувальний висновок було подано до окружного суду центрального округу Каліфорнії. Нові обвинувачення включають три кримінальні злочини та шість правопорушень. Стверджується, що замість сплати податків Байден витрачав мільйони на «екстравагантний спосіб життя».

Сторона обвинувачення наполягає, що Гантер Байден «продовжував добре заробляти та шалено витрачати гроші у 2018 році», а його витрати «збільшувалися зі зростанням прибутків».

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Хоча Гантер Байден зрештою сплатив податки з 2018 року, прокурори стверджують, що він включив «неправдиві відрахування для бізнесу, щоб ухилитися від сплати податків з метою зменшити значні податкові зобов’язання».

«У 2018 році відповідач витратив понад 1,8 млн доларів, зокрема 722 тисячі доларів на зняття готівки, близько 151 тисячі доларів на одяг та аксесуари тощо. Відповідач не використав ці кошти для сплати податків», — йдеться в обвинувальному висновку.

У свою чергу адвокат Байдена Еббі Лоуелл заявив, що виходячи з фактів та закону, якби прізвище Гантера було якимось іншим, звинувачення в Делавері, а тепер і в Каліфорнії не були б висунені.

Нагадаємо, син президента США Гантер Байден не визнав себе винним у двох податкових злочинах після того, як угоду про визнання провини було розірвано.

Укрінформ За матеріалами:

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