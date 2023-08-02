Трампу висунули офіційні обвинувачення у змові з метою залишитися при владі — Finance.ua

Трампу висунули офіційні обвинувачення у змові з метою залишитися при владі Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Трампу висунули офіційні обвинувачення у змові з метою залишитися при владі

Велике журі присяжних висунуло 45-му президенту США офіційні обвинувачення за чотирма пунктами у зв’язку з його спробами обманом \ залишитися при владі після програних виборів 2020 року.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на обвинувальний висновок , який охоплює 45 сторінок.

«Попри поразку, відповідач був сповнений рішучості залишитися при владі. Тож протягом понад двох місяців після дня виборів 3 листопада 2020 року він поширював брехню про те, що на виборах мали місце фальсифікації, які вплинули на результати, а також що він фактично виграв», — ідеться в документі.

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При цьому підкреслюється, що заяви Трампа були неправдивими, і він про це знав — та поширював їх знов і знов, аби «зробити свої завідомо неправдиві заяви легітимними, створити гостру національну атмосферу недовіри і гніву та підірвати віру суспільства в процес виборів».

На цій підставі Трампу висунуто обвинувачення, в тому числі у змові з метою обману Сполучених Штатів; змові з метою перешкоджання офіційному процесу; перешкоджанні та спробі перешкодити офіційному провадженню; змові проти прав.

Колишній президент США має з’явитися до федерального суду Вашингтона у четвер.

Укрінформ За матеріалами:

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