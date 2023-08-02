Трампу висунули офіційні обвинувачення у змові з метою залишитися при владі — Finance.ua

Трампу висунули офіційні обвинувачення у змові з метою залишитися при владі
Велике журі присяжних висунуло 45-му президенту США офіційні обвинувачення за чотирма пунктами у зв’язку з його спробами обманом \ залишитися при владі після програних виборів 2020 року.
Про це повідомляє The Hill із посиланням на обвинувальний висновок, який охоплює 45 сторінок.
«Попри поразку, відповідач був сповнений рішучості залишитися при владі. Тож протягом понад двох місяців після дня виборів 3 листопада 2020 року він поширював брехню про те, що на виборах мали місце фальсифікації, які вплинули на результати, а також що він фактично виграв», — ідеться в документі.
При цьому підкреслюється, що заяви Трампа були неправдивими, і він про це знав — та поширював їх знов і знов, аби «зробити свої завідомо неправдиві заяви легітимними, створити гостру національну атмосферу недовіри і гніву та підірвати віру суспільства в процес виборів».
На цій підставі Трампу висунуто обвинувачення, в тому числі у змові з метою обману Сполучених Штатів; змові з метою перешкоджання офіційному процесу; перешкоджанні та спробі перешкодити офіційному провадженню; змові проти прав.
Колишній президент США має з’явитися до федерального суду Вашингтона у четвер.
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