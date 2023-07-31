Близько 40 мільйонів доларів витратила команда Трампа на його захист у судах — Finance.ua

Близько 40 мільйонів доларів витратила команда Трампа на його захист у судах Сьогодні 18:20 — Фондовий ринок

Близько 40 мільйонів доларів витратила команда Трампа на його захист у судах

Лише у першій половині 2023 року команда екс-президента США витратила 40 мільйонів доларів на його захист у судах. Більша частина цих коштів — донати від прихильників Трампа.

Про це пише The Washington Post.

За їхніми даними, ця сума навіть більша за ту, яку витратили на президентську кампанію.

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Також політична команда Трампа «Save America» у другому кварталі цього року зібрала ще близько 56 мільйонів доларів позаяк експрезиденту загрожують федеральне й кримінальні звинувачення.

Зібрані кошти витрачаються на захист самого Трампа, його радників та інших осіб, що фігурують у справах.

Такі збори і створення власної політичної групи розслідуються правоохоронцями, хоч команду у правопорушеннях не звинувачували.

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