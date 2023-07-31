Близько 40 мільйонів доларів витратила команда Трампа на його захист у судах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Близько 40 мільйонів доларів витратила команда Трампа на його захист у судах

Фондовий ринок
20
Близько 40 мільйонів доларів витратила команда Трампа на його захист у судах
Близько 40 мільйонів доларів витратила команда Трампа на його захист у судах
Лише у першій половині 2023 року команда екс-президента США витратила 40 мільйонів доларів на його захист у судах. Більша частина цих коштів — донати від прихильників Трампа.
Про це пише The Washington Post.
За їхніми даними, ця сума навіть більша за ту, яку витратили на президентську кампанію.
Читайте також
Також політична команда Трампа «Save America» у другому кварталі цього року зібрала ще близько 56 мільйонів доларів позаяк експрезиденту загрожують федеральне й кримінальні звинувачення.
Зібрані кошти витрачаються на захист самого Трампа, його радників та інших осіб, що фігурують у справах.
Такі збори і створення власної політичної групи розслідуються правоохоронцями, хоч команду у правопорушеннях не звинувачували.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Мета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.