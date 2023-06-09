Трампу висунули кримінальні звинувачення через поводження з секретними документами — Finance.ua

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Трампу висунули кримінальні звинувачення через поводження з секретними документами

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Трампу висунули кримінальні звинувачення через поводження з секретними документами
Трампу висунули кримінальні звинувачення через поводження з секретними документами
Федеральне велике журі присяжних у четвер висунуло кримінальні звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа, звинувативши його в неправильному поводженні з секретними документами, які він зберігав після залишення посади.
Про це повідомляє The New York Times.
Висунення йому звинувачень у своїй соцмережі підтвердив сам Дональд Трамп. Він повідомив, що йому наказали з’явитися до федерального суду в Маямі наступного вівторка.
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В ефірі CNN адвокат Трампа Джим Трасті сказав, що юридичній команді експрезидента не показали сам обвинувальний акт, але повістка, яка наказує Трампу з’явитися в суді, містить «деякі формулювання, які дозволяють припустити, якими будуть сім звинувачень».
Справа пов’язана зі звинуваченням у зберіганні колишнім президентом конфіденційних документів у його резиденції у Флориді та його ймовірних спробах перешкодити спробам влади повернути їх. Точні звинувачення поки не оприлюднені.
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Однак, за словами джерел, звинувачення включають навмисне збереження таємниць національної оборони, що є порушенням Закону про шпигунство, надання неправдивих заяв і змову з метою перешкоджання правосуддю.
Минулого року уряд США вилучив понад 300 документів із грифами «секретно» в маєтку Трампа Мар-а-Лаго, включно з деякими матеріалами під грифом «цілком таємно».

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За матеріалами:
Українська правда
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