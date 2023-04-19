Дональд Трамп запустив другу серію NFT-колекції: їх розкупили за 6 годин — Finance.ua

Дональд Трамп запустив другу серію NFT-колекції: їх розкупили за 6 годин Сьогодні 19:15 — Криптовалюта

Дональд Трамп запустив другу серію NFT-колекції: їх розкупили за 6 годин

Експрезидент США Дональд Трамп оголосив про запуск другої серії власної NFT-колекції карт.

У новому «дропі» — 47 000 NFT, випущених на блокчейні Polygon.

Токени являють собою зображення Трампа в незвичайних образах: у касці пожежного, в крислатому ковбойському капелюсі, з поясом чемпіона з боксу і цифрою 45 на ньому. Деякі з них є унікальними, а деякі були випущені кількома копіями.

Ціна токена — $99.

«Я хочу, щоб мої фанати та прихильники заробили та отримали від цього задоволення. Я міг би підняти ціну набагато вище і, впевнений, вона все одно добре продалася б, а я отримав би набагато більше грошей. Але я не став цього робити», — написав екс-президент.

Крім того, ті, хто купить 47 токенів (відсилання до наміру Трампа стати 47-м президентом США), візьмуть участь у розіграші, переможець якого отримає шанс на приватну вечерю у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

$4,6 млн. Обсяг торгів на NFT-маркетплейсі Продаж колекції стартував 18 квітня, а вже через 6 годин колишній президент оголосив, що всі токени були продані загалом заОбсяг торгів на NFT-маркетплейсі OpenSea досяг 691 Ethereum (близько $1,37 млн).

Варто зазначити, що автором колекції є не сам Трамп, хоча він і отримує частину виторгу від продажів (згідно з даними його податкової декларації, від $100 тис. до $1 млн за першу колекцію). The New York Times пов’язала першу партію NFT із бізнесменом Біллом Занкером, який раніше працював з екс-президентом.

Частина доходів буде спрямована на президентську кампанію Трампа — він сподівається знову переобратися у 2024 році. У цьому плані йому на руку зіграти арешт після його затримання 4 квітня обсяг торгів токенами підскочив на 89,8%.

Трамп запустив NFT-колекцію з власними зображеннями у грудні 2022 року. Перша серія містила 45 000 NFT.

На тлі висунення звинувачень експрезидентові у березні обсяг торгів колекції зріс на 440%.

Forklog За матеріалами:

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