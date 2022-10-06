Символ незламності: з останньої довоєнної партії Азовсталі зробили браслети на підтримку ЗСУ — Finance.ua

Символ незламності: з останньої довоєнної партії Азовсталі зробили браслети на підтримку ЗСУ 06.10.2022, 14:35

У Києві презентували «Символ незламності. Азовсталь», спільну ініціативу фандрейзингової платформи UNITED24 та Групи «Метінвест» з використання останньої довоєнної партії Азовсталі задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи — благодійний наклад браслетів, виготовлених з легендарної сталі.

Придбати браслет можна за 1500 грн на сайті UNITED24 та у магазинах SOVA, а забрати у відділеннях або поштоматах «Нової пошти». Увесь прибуток з продажу буде спрямований на закупівлю дронів, щоб посилити українських захисників на фронті.

Кожен браслет створений з 5 грамів сталі, виробленої на прокатному стані 3600 комбінату «Азовсталь». Саме з такої сталі в 1981 році була виготовлена шахта для запуску космічного корабля, у 2012-му — новий саркофаг на ЧАЕС. У 2022 році листопрокатний цех, в якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Презентація проєкту відбулася біля найбільшого прапора України, поруч з яким розмістили 17-метровий напис «Вірю в ЗСУ». Літери, також зроблені з Азовсталі, стоятимуть тут до 1 листопада.

«Слово „Азовсталь“ з власної назви заводу перетворилося на назву загальну — символ мужності та сили духу всього українського народу, — говорить Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. — Ми присвячуємо цей проєкт найнезламнішим людям світу — ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю. Завдяки вашим пожертвам через UNITED24 „Армія дронів“ вже закупила для фронту майже тисячу БПЛА. „Символ незламності“ допоможе підсилити наших захисників новими важливими безпілотниками».

«Сьогодні наша сталь стала символом української незламності. Група „Метінвест“ з перших днів війни допомагає ЗСУ: передає сталь для будівництва оборонних споруд, виробляє бронежилети та мобільні укриття, закуповує автівки, тепловізори та дрони, — зауважує Юрій Риженков, генеральний директор Групи „Метінвест“. — Остання довоєнна партія Азовсталі буде допомагати захисникам України. Вірю, що одного дня ми повернемося в Маріуполь і відбудуємо легендарний комбінат».

Дизайн браслетів з вигравіюваним гербом України розробив ювелірний дім SOVA. Під час втілення задуму керувались обмеженою кількістю самої сталі, яку неможливо поповнити, і великим накладом, адже такий браслет захочуть мати тисячі людей.

Перша партія браслетів налічує 10 000 штук. Вартість браслета — 1500 грн. Доставляє його по всій території України власним коштом партнер проєкту «Нова пошта». Браслет можна замовити у будь-яке відділення НП або поштомат та купити у фірмових магазинах SOVA.

«Кожен з десяти тисяч браслетів „Азовсталь“ проходить декілька етапів виробництва, які виконуються ювелірами SOVA власноруч — від шліфування, гравіювання до зав’язування паракорду, — розповідає Людмила Сова, генеральна директорка ювелірного дому SOVA. — Ми мали обмежену кількість матеріалу, і прагнули якомога раціональніше використати кожен грам сталі. До того ж паракорд був обраний невипадково, адже саме таким шнурком користуються наші військові. Він витримує до 250 кілограмів і ще більше акцентує увагу на ідеї сили в браслеті».

«Азовсталь. Символ незламності»... росіяни зруйнували, але не знищили легендарний завод. Остання партія його металу буде й надалі боротися з ворогом, перетворившись на безпілотники «Армії дронів», — говорить Вячеслав Климов, співзасновник «Нової пошти». — «Нова пошта» безумовно приєднується до проєкту: власним коштом ми доставимо браслет куди завгодно — від Шаяна до Ізюма, від Чернігова до Очакова, а згодом і у будь-яку точку світу. Разом тримаємо міцний тил та працюємо на перемогу".

Побачити літери з Азовсталі з 6 жовтня по 1 листопада:

Меморіальний комплекс «Національний музей історії України у Другій світовій війні».

Придбати браслет: azovstal.u24.gov.ua

Довідка Finance.ua:

UNITED24 — ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне місце збору пожертв на підтримку України. За п’ять місяців роботи UNITED24 зібрано майже 200 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн. Серед амбасадорів UNITED24 — видатні спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, креативний директор Balenciaga Демна, американські актори Лієв Шрайбер та Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, співачка та акторка Барбра Стрейзанд.

Про «Армію дронів»

Проєкт «Армія дронів» — це комплексна програма фандрейзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв’язку, яка передбачає системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів.

«Азовсталь» — металургійний комбінат в українському Маріуполі. Його історія налічує майже 90 років. Навесні 2022 року «Азовсталь» став останньою фортецею Маріуполя.

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