Концепт-кар, що стежить за кожним: Volkswagen показав електричний кросовер ID. Code (фото) — Finance.ua

Концепт-кар, що стежить за кожним: Volkswagen показав електричний кросовер ID. Code (фото) Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Концепт-кар, що стежить за кожним: Volkswagen показав електричний кросовер ID. Code (фото)

Volkswagen на автосалоні в Пекіні представив концептуальний електричний кросовер ID.Code. Головною особливістю новинки є система під назвою «3D очі», яка спостерігає за вами, коли ви наближаєтеся до машини.

Мова йде про комплексну інтерактивну систему освітлення, яку у Volkswagen бачать як частину автономного майбутнього.

Світлова смуга на передній частині авто називається Light Cloud і складається з 967 світлодіодів, які, серед іншого, можуть створювати U-подібні «очі», які нібито дивляться в різних напрямках.

Ця світлова смуга працює в поєднанні зі світловим екраном, який зайняв місце решітки радіатора. На екрані Light Screen можуть відображатись повідомлення для інших учасників дорожнього руху, або просто статичні зображення.

У Volkswagen кажуть, що всі ці технічні особливості новинки є частиною «секретного соусу». Дизайнери компанії уявляють його, як щось нематеріальне, що дивує та надихає, і технологія разом із загальним дизайном є частиною цього.

За словами представників компанії, набір камер і датчиків надає ID. Code четвертий рівень автономності, тож ці так звані очі та зовнішні екрани також можуть сприяти кращій комунікації між автомобілями та інфраструктурою.

На жаль, у компанії тримають у секреті подробиці про трансмісію, запас ходу та інші технічні подробиці авто.

Там також немає згадки про можливі плани виробництва, хоча Volkswagen непохитний щодо серйозності планів ID. Code, який нібито вказує на майбутнє компанії в Китаї.

Autogeek За матеріалами:

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