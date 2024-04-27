Компанія Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на свій перший електромобіль SU7 — Finance.ua
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Компанія Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на свій перший електромобіль SU7

Фондовий ринок
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Компанія Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на свій перший електромобіль SU7
Компанія Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на свій перший електромобіль SU7
Китайська Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на свій перший електромобіль SU7, сказав гендиректор компанії Лей Цзюнь.
Компанія має намір поставити цього року 100 тис. електромобілів, цитує слова гендиректора CNBC.
Xiaomi почала прийом замовлень на електромобіль наприкінці березня.

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Його вартість у базовій комплектації становить 215,9 тис. юанів ($30,4 тис.), що приблизно на $4 тис. нижче, ніж ціна Model S від Tesla.
За оцінкою аналітиків Citi, компанія вийде на беззбитковий рівень у виробництві автомобілів, коли її річні поставки сягнуть 300−400 тис.
Тепер вони прогнозують, що 2025 року Xiaomi зуміє наростити поставки до 200 тис. машин, 2026 року — до 280 тис.

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Для порівняння: Tesla минулого року продала в Китаї понад 600 тис. машин, Li Auto — 376 тис. (хоча компанія головним чином випускає не електромобілі, а гібриди), Nio — трохи більше ніж 160 тис.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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