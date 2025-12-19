Симпатії українців до США та ЄС — дослідження Сьогодні 21:33

Рівень довіри українців до США як міжнародного партнера суттєво знизився, тоді як ставлення до Європейського Союзу залишається стримано позитивним, але з помітною часткою скепсису.

Про це розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

Рівень довіри до США

За даними соціологічного опитування КМІС, нині США як державі довіряє лише близько 20% українців. При цьому майже половина опитаних заявили про недовіру, а ще третина не змогли визначитися. Водночас позитивне ставлення до самих американців залишається дуже високим — на рівні близько 90%.

Грушецький зазначає, що така різниця між симпатією до народу і довірою до держави пояснює, чому українці не готові «вірити на слово» США щодо гарантій безпеки та стримування Росії.

Рівень довіри до ЄС

Європейському Союзу українці довіряють більше, але й тут без повної одностайності. Близько половини респондентів заявили про довіру до ЄС, приблизно 20% - не довіряють, ще 27% не визначилися. Загалом ставлення до Європи за останній час майже не змінилося.

Грушецький зазначає, що попри накопичені запитання та претензії до ЄС, українці продовжують сприймати Європу як важливого і відносно надійного партнера, підтримка якого має значення і для морально-психологічного стану суспільства.

Соціолог також звернув увагу, що після 2022 року суттєво зникли вікові та регіональні відмінності у ставленні до ЄС. Якщо раніше молодь була значно більш проєвропейською, то тепер погляди різних демографічних груп значною мірою вирівнялися.

Водночас дані КМІС демонструють показовий парадокс: близько 90% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, але довіряють самому ЄС лише близько половини опитаних. Це свідчить про критичне, але прагматичне ставлення — українці хочуть бачити країну в ЄС, водночас усвідомлюючи обмеження і проблеми у взаємодії з європейськими партнерами.

