Hyundai оновила футуристичний мінівен Staria

Hyundai представила оновлений Staria 2026 модельного року. Зовні мінівен майже не змінився, але головні оновлення торкнулися саме того, що важливо в щоденному користуванні: салону, підвіски та комфорту, розповідає carscoops.com.
Зовні Staria зберіг впізнаваний дизайн, але отримав суцільну світлодіодну смугу спереду, краще інтегровані фари та змінений малюнок повітрозабірників. У дорогій версії Lounge з’явилася оновлена решітка з хромованими елементами, а також нові кольори кузова, зокрема Classy Blue Pearl і Galaxy Maroon Pearl.
У салоні зміни помітніші. Цифрова панель приладів і центральний екран виросли до 12,3 дюйма, з’явилася підтримка OTA-оновлень. Центральну консоль переробили й повернули фізичні кнопки, відмовившись від сенсорних — керувати кліматом і мультимедіа стало простіше. Також оновили кермо, додали нові матеріали оббивки та розширили список систем безпеки.
Hyundai попрацювала і над ходовою частиною: оновлена підвіска, нові втулки та краща шумоізоляція зробили поїздки м’якшими й тихішими. Двигуни залишилися без змін: бензиновий V6, гібрид на базі 1,6-літрового турбомотора та електроверсія, яка ще готується до виходу.
У Кореї Staria вже доступний для замовлення, а згодом модель з’явиться й на інших ринках.
Ampercar
