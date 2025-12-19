Борги пожирають «залізницю рф» Сьогодні 20:20

Уряд рф наказав «Російській залізниці» продати 62-поверховий хмарочос у центрі Москви. Це рішення має допомогти залізничному монополісту погасити частину боргу в 50 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters

Державна компанія «Російські залізниці», в якій працює близько 700 000 осіб, постраждала від падіння доходів на тлі різкого уповільнення військової економіки рф, тоді як витрати на обслуговування боргу різко зросли через найвищі процентні ставки за останні 20 років.

Варіант продажу «Московських веж», які є частиною «Москва-Сіті» — кластера хмарочосів на березі Москви-річки, обговорювався на урядовому засіданні минулого тижня, повідомило Reuters джерело. Було ухвалено рішення, що «Російські залізниці» мають продати хмарочос, щоб погасити частину свого боргу й уникнути значного підвищення цін на вантажні перевезення.

Одне з джерел сказало, що «РЖД» доручено продати будівлю не нижче за ціну купівлі у 2024 році, яка, за даними російських ЗМІ, становила 193,1 млрд рублів (2,42 млрд доларів).

Продаж міг би допомогти скоротити частину боргу «РЖД», якщо вдасться знайти покупця в умовах значного сповільнення зростання російської економіки, яке цього року становитиме 1,0% порівняно з 4,3% у 2024 році.

За словами одного з джерел, рішення щодо інших заходів, включно з підвищенням цін на вантажні перевезення, реструктуризацією боргу, державними субсидіями і скороченням або відтермінуванням сплати податків, поки що не ухвалено.

При цьому варіант конвертації частини банківського боргу в акції, як і раніше, перебуває на столі переговорів, додало джерело. РЖД, Мінфін і Центробанк рф мають обговорити можливість конвертації на термін до трьох років з опціоном зворотного викупу під фінансові гарантії Міністерства фінансів.

