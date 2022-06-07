Сильні дані щодо ринку праці США надали впевненості ФРС — Finance.ua
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Сильні дані щодо ринку праці США надали впевненості ФРС

Вчора 09:35Валюта
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Матеріал підготовлено відділом аналітики фінансових ринків RoboForex.
Ринок праці, як і раніше, сильний: рівень безробіття залишився на рівні 3,6% у травні 2022 року порівняно з 6,2% роком раніше. Навіть при цьому існує величезний надлишковий попит на робочу силу: останні дані показують, що вакансій приблизно на 5 мільйонів більше ніж безробітних. Цей підвищений попит у поєднанні зі зростанням заробітної плати, ослабленням впливу пандемії на пропозицію робочої сили та припиненням більшої частини допомоги від уряду у зв’язку з пандемією мають призвести до подальшого зниження рівня безробіття. Можливо, що до кінця цього року рівень безробіття впаде нижче за 3,4%, що зробить його найнижчим з 1953 року.
Безробіття у&nbsp;США (%). Джерело: tradingeconomics.com Безробіття у США (%). Джерело: tradingeconomics.com
Ринок праці, що швидко поліпшується, і постійний інфляційний тиск «підштовхнули» Федеральну резервну систему до набагато більш «яструбиної» позиції. На своєму березневому засіданні Федрезерв підвищив ставку за федеральними фондами на 0,25% і повідомив про намір піднімати ставки на кожному з шести засідань, що залишилися в 2022 році, а також скорочувати величезні вкладення в іпотечні облігації. Це має підвищити довгострокові відсоткові ставки та сприяти відновленню житлового будівництва у 2023 році.
До кінця 2022 року безробіття, ймовірно, знизиться, а інфляція залишиться набагато вищою за цільові показники ФРС, що не дасть ФРС приводів для пом’якшення «яструбиної» позиції. Це передбачає подальше підвищення довгострокових процентних ставок упродовж 2022 року.Але враховуючи відставання у впливі грошово-кредитної політики на економічну активність та ймовірне уповільнення економічного імпульсу протягом цього року, більш «яструбина» політика ФРС збільшує потенційні ризики рецесії у 2023 році.
Прогноз облікової ставки ФРС. Джерело: JPMorgan Asset Management Прогноз облікової ставки ФРС. Джерело: JPMorgan Asset Management
На ринках поки що панує невизначеність. Індекс S&P 500 «відскочив» від мінімумів майже на 9%. Безумовно, відкати вниз можливі, але загалом висхідний рух може продовжитися — ніхто не скасовував тривалих ралі на ведмежому ринку. Як показує історія, вони можуть тривати не один тиждень. З цієї причини поточне ослаблення долара США є тимчасовим - щойно корекційне зростання завершиться, інвестори знову почнуть використовувати його як «захисний» актив.
За матеріалами: RoboForex
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