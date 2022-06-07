Сильні дані щодо ринку праці США надали впевненості ФРС — Finance.ua

Матеріал
підготовлено відділом аналітики
фінансових ринків
RoboForex.
Ринок
праці, як і раніше, сильний: рівень
безробіття залишився на рівні 3,6% у
травні 2022 року порівняно з 6,2% роком
раніше. Навіть при цьому існує величезний
надлишковий попит на робочу силу: останні
дані показують, що вакансій приблизно
на 5 мільйонів більше ніж безробітних.
Цей підвищений попит у поєднанні зі
зростанням заробітної плати, ослабленням
впливу пандемії на пропозицію робочої
сили та припиненням більшої частини
допомоги від уряду у зв’язку з пандемією
мають призвести до подальшого зниження
рівня безробіття. Можливо, що до кінця
цього року рівень безробіття впаде
нижче за 3,4%, що зробить його найнижчим
з 1953 року.
Безробіття у США (%). Джерело: tradingeconomics.com
Ринок
праці, що швидко поліпшується, і постійний
інфляційний тиск «підштовхнули»
Федеральну резервну систему до набагато
більш «яструбиної» позиції. На
своєму березневому засіданні Федрезерв
підвищив ставку за федеральними фондами
на 0,25% і повідомив про намір піднімати
ставки на кожному з шести засідань, що
залишилися в 2022 році, а також скорочувати
величезні вкладення в іпотечні облігації.
Це має підвищити довгострокові відсоткові
ставки та сприяти відновленню житлового
будівництва у 2023 році.
До
кінця 2022 року безробіття, ймовірно,
знизиться, а інфляція залишиться набагато
вищою за цільові показники ФРС, що не
дасть ФРС приводів для пом’якшення
«яструбиної» позиції. Це передбачає
подальше підвищення довгострокових
процентних ставок упродовж 2022 року.Але
враховуючи відставання у впливі
грошово-кредитної політики на економічну
активність та ймовірне уповільнення
економічного імпульсу протягом цього
року, більш «яструбина» політика
ФРС збільшує потенційні ризики рецесії
у 2023 році.
На
ринках поки що панує невизначеність.
Індекс S&P 500 «відскочив» від
мінімумів майже на 9%. Безумовно, відкати
вниз можливі, але загалом висхідний рух
може продовжитися — ніхто не скасовував
тривалих ралі на ведмежому ринку. Як
показує історія, вони можуть тривати
не один тиждень. З цієї причини поточне
ослаблення долара США є тимчасовим -
щойно корекційне зростання завершиться,
інвестори знову почнуть використовувати
його як «захисний» актив.