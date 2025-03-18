Сибіга: Україна хоче завершити повномасштабну війну (названо терміни) — Finance.ua
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Сибіга: Україна хоче завершити повномасштабну війну (названо терміни)

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Україна хоче безумовного припинення вогню, але готова чинити опір ворогу. Київ вірить, що повномасштабну війну можна закінчити у поточному році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу в ефірі Firstpost.
Коментуючи можливе 30-денне перемир’я, Сибіга заявив, що Україна готова чинити опір, якщо російська федерація (рф) не прийме пропозицію, яка лежить на столі.
Зокрема він додав, що Київ вірить у завершення повномасштабної війни у 2025 році, та назвав можливий режим тиші великим кроком вперед до встановлення миру.
«Ми віримо, що війна закінчиться цього року — ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Всіх нас об’єднує ця стратегічна мета — досягти справедливого, всеосяжного і довготривалого миру. Україна підтримує пропозицію США про припинення вогню — тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь росії щодо прийняття безумовного припинення вогню. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим», — заявив міністр.

Можливе 30-денне перемир’я

Під час березневих переговорів у Саудівській Аравії американська делегація запропонувала Києву 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту. Україна, своєю чергою, підтримала пропозицію.
Після цього американська сторона мала розмову з Кремлем, втім, коментуючи режим тиші, диктатор Володимир Путін почав стверджувати про «нюанси».
За матеріалами:
РБК-Україна
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